"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Patricia Bullrich

Patricia Bullrich: "Vamos a firmar un convenio con el FBI"

La ministra de Seguridad adelantó que la nueva fuerza se convertirá en un Departamento Federal de Investigaciones con apoyo técnico y capacitación de Estados Unidos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó cambios significativos en la estructura de la Policía Federal argentina, al anunciar la próxima firma de un convenio con el FBI para colaborar en la formación y capacitación de los agentes del renovado cuerpo.

Este acuerdo será un pilar fundamental en la creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones, que reemplazará a la actual Policía Federal con un enfoque renovado y especializado en tareas investigativas. Bullrich destacó que "el primer convenio que vamos a firmar para este centro es con el FBI", subrayando la importancia de esta cooperación bilateral para la transformación del sistema de seguridad nacional.

La ministra explicó que el vínculo con la agencia estadounidense no solo incluye asistencia técnica, sino también un profundo trabajo conjunto para diseñar un modelo de policía dedicado exclusivamente a la investigación criminal, distinto al que existía hasta ahora. "El segundo tema que tenemos con el FBI, que es muy importante, es la readecuación, que ahora les traje unos pines para regalarles del FBI, que es el Departamento Federal de Investigaciones, la nueva Policía Federal convertida en una Policía de Investigaciones totalmente diferente a lo que tuvimos hasta ahora, mucho más dedicada a eso", expresó Bullrich.

Te puede interesar...

Según sus palabras, el convenio contempla que el FBI aporte en la formación de los agentes especializados, buscando modernizar las capacidades y métodos de investigación para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. "Vamos a firmar un convenio para que el FBI nos ayude a la formación de los agentes de investigación de la Policía Federal convertida ya en Departamento Federal de Investigaciones, en un modelo totalmente nuevo", detalló la ministra.

Finalmente, Bullrich resaltó la integralidad de la relación con el FBI, enfatizando que esta alianza estratégica apunta a actualizar y robustecer la investigación criminal en Argentina. "Es decir que con el FBI tenemos una relación muy integral", concluyó.

Temas