Patricia Bullrich: "Vamos a firmar un convenio con el FBI"

Este acuerdo será un pilar fundamental en la creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones, que reemplazará a la actual Policía Federal con un enfoque renovado y especializado en tareas investigativas. Bullrich destacó que "el primer convenio que vamos a firmar para este centro es con el FBI", subrayando la importancia de esta cooperación bilateral para la transformación del sistema de seguridad nacional.

La ministra explicó que el vínculo con la agencia estadounidense no solo incluye asistencia técnica, sino también un profundo trabajo conjunto para diseñar un modelo de policía dedicado exclusivamente a la investigación criminal, distinto al que existía hasta ahora. "El segundo tema que tenemos con el FBI, que es muy importante, es la readecuación, que ahora les traje unos pines para regalarles del FBI, que es el Departamento Federal de Investigaciones, la nueva Policía Federal convertida en una Policía de Investigaciones totalmente diferente a lo que tuvimos hasta ahora, mucho más dedicada a eso", expresó Bullrich.