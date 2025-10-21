Javier Milei cerrará la campaña libertaria en Rosario

Con estas dos últimas visitas al centro del país, La Libertad Avanza busca impulsar la figura de los candidatos libertarios que encabezan cada una de las listas.

En Santa Fe Milei apoyará a Agustín Pellegrini, que se postula a diputado nacional. El joven libertario competirá contra la vicegobernadora Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, y contra Caren Tepp, de Fuerza Patria.

Las visitas del Presidente en ambos distritos se darán luego de sus recorridas el pasado sábado por Santiago del Estero y Tucumán y del paso del presidente el fin de semana por el municipio bonaerense de Tres de Febrero.

Aunque se evaluaba la posibilidad de un cierre de campaña en la estratégica provincia de Buenos Aires, con un acto en el municipio de Ezeiza, desde la Casa Rosada deslizaron que se habría suspendido.

Por ese motivo, el cierre formal de LLA será el jueves en Rosario, donde el oficialismo busca nacionalizar el resultado electoral y espera descontar en Santa Fe y Córdoba, la diferencia que el kirchnerismo le podría sacar en su principal bastión electoral, el conurbano bonaerense.

Con la discusión sobre como se leerán los primeros resultados del escrutinio provisorio el próximo domingo, cuando a partir de las 21 hs el Correo Argentino de las primeras tendencias a nivel provinciales y nacionales, en el entorno presidencial ya analizan los distintos escenarios para anunciar el lunes 27.

En la Casa Rosada no descartan que de acuerdo al resultado electoral, Milei anuncie ese mismo día un relanzamiento del Gobierno incorporando a colaboradores que como el asesor Santiago Caputo hoy toman decisiones sin cargo formal, o incorporar a dirigentes aliados de otros partidos como el PRO y la UCR.

Hoy todo está en análisis, reconocen en Balcarce 50, donde admiten que ante un mal resultado, Milei podría acceder a conformar un gabinete de coalición, en un gesto para llevar calma a los mercados y a los aliados internacionales como Donald Trump y el FMI, que a cambio de ayuda financiera vienen reclamando un pacto de gobernabilidad con la oposición.

Los estrategas de La Libertad Avanza creen que las expectativas de ganar están mejor en Córdoba y en Santa fe, mientras miran encuestas que le dan en la provincia de Buenos Aires perdiendo ante Frente Patria por entre 5 y 10 puntos, con un ausentismo general entre 25 y 30 puntos del electorado.

Milei acompañará a sus candidatos el domingo mientras espera los resultados en su ya clásico búnker partidario ubicado en el hotel Libertador en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, ya lanzó el último spot de campaña, haciendo alusión al apoyo de Estados Unidos y pidiendo apoyo al modelo libertario con la mira en la sucesión presidencial de 2027.