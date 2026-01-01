Javier Milei fue elegido entre los líderes más influyentes del mundo

Una doble selección: expertos vs. lectores

El ranking fue elaborado bajo una metodología particular. The Telegraph confeccionó dos listados distintos: uno definido por un panel editorial y otro votado por más de 10.000 lectores. El medio explicó que primero se seleccionaron cinco presidentes y primeros ministros para ser entrevistados y perfilados, priorizando el nivel de influencia, el alcance internacional y la capacidad de transformación política.

En paralelo, se abrió una votación pública digital que delineó una lista alternativa -y más popular- donde Milei volvió a ocupar un lugar destacado.

En la votación del público:

1° Giorgia Meloni (Italia)

2° Javier Milei (Argentina)

3° Donald Trump (Estados Unidos)

4° Volodimir Zelensky (Ucrania)

5° Benjamín Netanyahu (Israel)

En la lista editorial de expertos, Milei quedó tercero, detrás de Maia Sandu (Moldavia), quien encabezó el ranking, y de Giorgia Meloni en el segundo puesto. Completaron el listado Ahmed Husseín al-Charaa (Siria) y Hakainde Hichilema (Zambia).

El elogio internacional: inflación, déficit y pobreza

Uno de los elementos que mayor atención recibió por parte del medio británico y su comité editorial fue la política económica de la administración Milei. El informe valoró el “control de la inflación”, la “generación de superávit fiscal” y la “reducción de la pobreza del 50% al 31%”.

Si bien la publicación aseguró que existe “cautela” sobre la capacidad de sostener la transformación estructural a largo plazo, los expertos del medio resaltaron que la velocidad del cambio económico le otorga al presidente argentino una singularidad en el escenario geopolítico: “Su impacto es nacional, regional y global”.

La repercusión del artículo escaló rápidamente en el Gobierno. El canciller argentino, Pablo Quirno, celebró el ranking en su cuenta oficial: “¡Nuestro presidente ha sido seleccionado como el 2do líder mundial por los lectores del Telegraph y figura también en el podio de la línea editorial! Milei y Meloni: los únicos líderes que representan los valores de Vida, Libertad y Propiedad Privada”.

La entrevista clave: Malvinas, cadenas y diplomacia

El informe también recuerda que Javier Milei fue entrevistado semanas atrás por el portal británico. En esa conversación -que circuló ampliamente en medios internacionales- el Presidente afirmó: “La soberanía argentina sobre las Malvinas no es negociable”.

Aclaró, sin embargo, que la vía será únicamente diplomática y con consentimiento isleño, y se refirió a un posible viaje a Londres en 2026, que sería el primero de un mandatario argentino en casi tres décadas.

Entre las imágenes más comentadas del reportaje gráfico publicado recientemente por The Telegraph está la descripción del despacho presidencial, donde Milei es fotografiado con una motosierra dorada, símbolo político que trasladó desde la campaña a su estética de gobierno.