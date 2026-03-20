Macri: "El PRO no viene a cuestionar el rumbo, somos el próximo paso"

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El encuentro en Parque Norte, del que participaron los máximos referentes y laderos del titular partidario, funcionó así como una suerte de relanzamiento y termómetro al interior de la fuerza, que hoy en día es la principal aliada del gobierno de Javier Milei, pero que viene intentando hacer equilibrio entre el respaldo y la diferenciación.

"Cuando uno construye una casa, el primer paso es demoler lo que estaba mal, tirar las paredes con humedad, sacar los cimientos podridos. Eso era indispensable, es lo que el Gobierno está haciendo y nosotros apoyamos", puntualizó en su discurso, el momento más esperado del evento.

En ese sentido, agregó antes de ser aplaudido por los propios: "Pero si la obra se detiene ahí no tenés una casa, tenés un terreno vacío. Y los argentinos necesitan una casa. Construir una casa es exactamente lo que viene. Construir algo sólido, algo que dure".

Las deliberaciones del Consejo Nacional del PRO comenzaron a las 10 y la jornada estuvo marcada por diversos paneles donde expusieron los jefes parlamentarios Cristian Ritondo (Diputados) y Martín Goerling Lara (Senado), además de mesas redondas con los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Otro punto importante fue la designación de Fernando De Andreis como secretario general del Consejo, un rol crucial como dirigente de extrema confianza de Mauricio Macri; y estuvieron presentes también otras figuras como concejales, legisladores e intendentes.

Más allá de las formalidades y cuestiones administrativas en torno al estatuto del consejo, el evento sirvió como primer acto político, aunque puertas adentro, en el que Macri estableció el rumbo de la fuerza de cara al futuro cercano.

"Las reformas que perduran son las que se convierten en instituciones, en reglas que no cambian con cada elección. Que no dependen de un único partido o de una única persona", concluyó como indicio de su visión. Y agregó en la misma línea que "el próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real". Al respecto, precisó que "eso no se va a hacer solo" y necesita "inversión, infraestructura y un Estado pequeño y barato, pero que funcione".

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"Requiere que la familia que llega a fin de mes empieza a sentir que su vida mejora, no solo que dejó de empeorar. Y esto no es una crítica a lo que se hizo, es la descripción de lo que viene. Es exactamente para eso que el PRO está acá, para lo que viene".

Entre otras cuestiones, los integrantes del principal aliado actual del Gobierno caminan por la delgada línea entre el alcance de ese apoyo y cuál será el papel que juegue el PRO dentro de unos meses, cuando ya nadie piense en otra cosa que no sea la sucesión de Milei, y cómo avanzará la relación con La Libertad Avanza.

Por eso, esta cumbre resulta "clave" para afianzar la identidad propia, planificar estrategias y, como corolario, fortalecer la unidad del espacio fundado por el exmandatario nacional, que en la previa de los comicios de 2025 sufrió algunas diásporas, la más resonante el paso definitivo de Patricia Bullrich al espacio violeta, del que hoy es jefa de bancada en el Senado.