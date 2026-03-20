Ley de Glaciares: récord de inscriptos y polémica por las audiencias

El nuevo sistema establece que quienes no puedan intervenir en directo deberán subir un video a YouTube, consignar sus datos personales y compartir el enlace en el canal oficial de la Cámara. Esta modalidad funcionará como instancia previa a la firma de dictámenes, prevista para comienzos de abril.

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Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo desde la oposición, que cuestionó el cambio de reglas en pleno proceso. Legisladores de distintos bloques advirtieron que el esquema limita la participación real y podría derivar en la judicialización del debate.

Además, otro de los puntos cuestionados es el criterio de selección de oradores, ya que se priorizará a los primeros inscriptos de cada provincia, lo que —según denunciaron— deja afuera a miles de interesados.

El proyecto en discusión propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, que protege los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce. La iniciativa busca habilitar actividades productivas, como la minería y la explotación hidrocarburífera, en zonas que no sean consideradas hídricamente relevantes.

El tema genera especial interés en provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza y Catamarca, donde el desarrollo de proyectos mineros está directamente vinculado a estas definiciones.

En paralelo, ya se presentó una acción judicial para frenar el mecanismo de participación, lo que suma un nuevo capítulo de tensión a un debate que promete ser uno de los más sensibles del año en materia ambiental