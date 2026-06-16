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La Justicia intimó a CFK y le advirtió que evitara actos que alteren la tranquilidad

El Tribunal Oral Federal 2 le recordó las condiciones de su prisión domiciliaria tras una manifestación frente a su domicilio. Advirtió que el incumplimiento de las reglas podría derivar en la revocación del beneficio.

El Tribunal Oral Federal 2 notificó formalmente a la expresidente Cristina Kirchner para que se abstenga de realizar o promover conductas que puedan afectar la tranquilidad del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La decisión se produjo luego de una manifestación realizada frente a su domicilio de la calle San José 1111, que incluyó cortes de tránsito y una importante concentración de militantes.

En la resolución, los jueces remarcaron que la exmandataria debe respetar estrictamente las pautas establecidas para el cumplimiento de la pena bajo la modalidad domiciliaria. Según señalaron, cualquier comportamiento que contradiga esas condiciones podría ser considerado un incumplimiento del régimen que le fue otorgado.

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La advertencia judicial tomó como referencia los hechos ocurridos durante una actividad realizada el fin de semana pasado, cuando militantes desplegaron una bandera con la inscripción "De San José 1111 a la Rosada". De acuerdo con el tribunal, la estructura ocupó parte del espacio público y fue sostenida mediante tensores instalados en la zona.

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Los magistrados destacaron además que la también exvicepresidente participó de la actividad desde el balcón de su vivienda, colaborando en el despliegue de la bandera y saludando a los manifestantes presentes. Para el tribunal, esa conducta excedió las características habituales de las concentraciones registradas desde que comenzó a cumplir el arresto domiciliario.

La resolución menciona distintos factores que justifican el llamado de atención. Entre ellos, el riesgo potencial para la seguridad de las personas que transitaban por el lugar, la posible infracción de normas municipales vinculadas al uso del espacio público y las molestias generadas a los vecinos por la magnitud de la convocatoria.

En ese contexto, la Justicia dejó en claro que el beneficio de la prisión domiciliaria está sujeto al cumplimiento de determinadas reglas de conducta. Por eso, advirtió que cualquier reiteración de episodios similares podría ser evaluada como una violación de las condiciones impuestas y derivar en una revisión de la modalidad bajo la cual la expresidenta cumple su condena.

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