La IA ya entró al aula: 6 de cada 10 alumnos la usan

Brecha digital: el celular como puerta de entrada

El mismo informe muestra que el acceso condiciona el uso. Si bien el 96% de los hogares tiene conexión a Internet, el dispositivo predominante es el celular. Solo seis de cada diez chicos pueden usar una computadora en casa para estudiar, proporción que baja a tres de cada diez en hogares de nivel socioeconómico bajo.

Esta diferencia no es menor. Gran parte de la experiencia escolar con IA se desarrolla desde pantallas pequeñas y con conectividad desigual. Eso limita la producción extendida: redacciones más complejas, edición de textos largos, programación o trabajo profundo con fuentes.

Mientras tanto, la escuela debe adaptarse a un escenario en el que la tecnología ya está instalada en la vida cotidiana de los estudiantes. El desafío no es solo didáctico, sino también social: cómo garantizar igualdad de oportunidades en un contexto donde la innovación avanza más rápido que la infraestructura.

La discusión sobre la Inteligencia Artificial en educación ya no es futura. Es presente.