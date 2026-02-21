"
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Argentina

La IA ya entró al aula: 6 de cada 10 alumnos la usan

Un informe de Unicef y Unesco revela que el 58% de chicos de 9 a 17 años ya utilizó IA, en su mayoría para tareas escolares. Crece el debate educativo. Estudiantes y docentes ya la usan, pero normas y evaluación corren detrás.

A las puertas de un nuevo ciclo lectivo en Argentina, la escuela enfrenta un cambio que ya dejó de ser hipotético: la Inteligencia Artificial, y en especial la IA generativa, pasó de ser un tema tecnológico a convertirse en una herramienta cotidiana en las aulas.

Los datos lo confirman. El estudio UNICEF y UNESCO Kids Online Argentina 2025 revela que el 76% de chicos y chicas de entre 9 y 17 años conoce ChatGPT y que el 58% lo utilizó al menos una vez. Entre quienes lo probaron, dos de cada tres lo hicieron con fines escolares.

El fenómeno no es marginal. La IA ya forma parte de la forma en que muchos estudiantes leen, escriben, resumen textos, buscan información o preparan trabajos prácticos. Por eso, el debate que se abre hacia 2026 ya no parece centrarse en “permitir o prohibir”, sino en cómo integrarla de manera pedagógica y responsable.

Brecha digital: el celular como puerta de entrada

El mismo informe muestra que el acceso condiciona el uso. Si bien el 96% de los hogares tiene conexión a Internet, el dispositivo predominante es el celular. Solo seis de cada diez chicos pueden usar una computadora en casa para estudiar, proporción que baja a tres de cada diez en hogares de nivel socioeconómico bajo.

Esta diferencia no es menor. Gran parte de la experiencia escolar con IA se desarrolla desde pantallas pequeñas y con conectividad desigual. Eso limita la producción extendida: redacciones más complejas, edición de textos largos, programación o trabajo profundo con fuentes.

Mientras tanto, la escuela debe adaptarse a un escenario en el que la tecnología ya está instalada en la vida cotidiana de los estudiantes. El desafío no es solo didáctico, sino también social: cómo garantizar igualdad de oportunidades en un contexto donde la innovación avanza más rápido que la infraestructura.

La discusión sobre la Inteligencia Artificial en educación ya no es futura. Es presente.

