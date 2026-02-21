A las puertas de un nuevo ciclo lectivo en Argentina, la escuela enfrenta un cambio que ya dejó de ser hipotético: la Inteligencia Artificial, y en especial la IA generativa, pasó de ser un tema tecnológico a convertirse en una herramienta cotidiana en las aulas.
La IA ya entró al aula: 6 de cada 10 alumnos la usan
Un informe de Unicef y Unesco revela que el 58% de chicos de 9 a 17 años ya utilizó IA, en su mayoría para tareas escolares. Crece el debate educativo. Estudiantes y docentes ya la usan, pero normas y evaluación corren detrás.