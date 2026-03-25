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Karina Milei volvió a respaldar a Adorni por la polémica de los vuelos

“Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política se quién sos y de tu integridad”, agregó la hermana del presidente.

Karina Milei volvió a manifestar su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, poco después de la tensa conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada, la primera en más de un mes, tras el escándalo por los vuelos.

“Mi apoyo, intacto”, escribió la secretaria general de la Presidencia en su cuenta de X. Y agregó: “Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política se quién sos y de tu integridad”. Más tarde, se sumó el presidente Javier Milei, quien además compartió un video de la cuenta de la Oficina de Respuesta Oficial que aseguraba que las críticas contra Adorni eran “operetas”.

En esa línea, escribió: “Pelear contra el statu quo, fin”. Luego, el mandatario, también en tono de apoyo, posteó otro mensaje: "No me lo pierdo, ahí estaré", en alusión al informe de gestión que dará Adorni el 29 de abril en Diputados.

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Horas antes, el jefe de Gabinete se defendió en medio de la polémica por sus viajes, acompañado por casi todos los ministros. “No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”, dijo.

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Estas declaraciones ocurren luego de que su esposa, Bettina Angeletti, se subiera al avión presidencial en un vuelo a Nueva York de la comitiva para acompañar a Adorni y después del viaje en un avión privado de ambos a Punta del Este para pasar unos días de descanso.

Adorni aclaró que su sueldo está congelado desde hace dos años y por qué no dará explicaciones la prensa sobre su patrimonio, debido a que hay "una investigación judicial en curso".

Al respecto, finalizó: “Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”.

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