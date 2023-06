James Cameron llegó a Jujuy y destacó a Gerardo Morales por su lucha contra el cambio climático

"Es la primera vez que Cameron toca suelo argentino. Estuvimos recorriendo Jujuy por el tema del litio y todo lo que es energías renovables. También quedó fascinado con las locaciones, porque la provincia norteña tiene mucha diversidad de paisajes. Y también soñamos con posibles proyectos audiovisuales. Escuchar de primera fuente anécdotas de rodajes de sus películas como Avatar, Mentiras Verdaderas, Terminator, Aliens... es realmente increíble", le dijo a Diario UNO Alejandro Spinello.

Primero día, Jujuy

Cameron, como activista medio ambiental, es colaborador del programa de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, y también un fuerte inversor en empresas sostenibles y un referente internacional en materia de regeneración de los océanos.

Apasionado por la sustentabilidad, creó la Avatar Alliance Foundation, donde trabajan en temas de cambio climático, política energética, deforestación, derechos de los indígenas, la conservación de los océanos y la ganadería.

Justamente en Jujuy se interiorizó sobre el desarrollo productivo sustentable, vinculado con el despliegue en materia energética: el parque fotovoltaico más extenso de América latina, las plantas termo-solares y el potencial que tiene en materia de litio, que lo acerca a la autosuficiencia energética.

"Es un hombre muy simpático y muy interesado en aprender sobre todos los aspectos de Argentina, sobre nuestra cultura, producción, geografía. Hablamos mucho de Mendoza y ya quedó la invitación hecha para su próximo viaje. Esta es su primera visita a Argentina, pero no la última. Se lo nota muy empapado en temas de energías renovables, fibras para la industria textil orgánica, cannabis medicinal", agregó Spinello.

Cameron está en plena post producción de Avatar 3, en la cual están trabajando más de 1.200 personas. "Dejó este proyecto por unos días y se quedó impresionado con todo lo que ha hecho Jujuy para combatir el cambio climático. Dice que Morales es un ejemplo a seguir", sumó Spinello.

Cómo sigue la agenda

Este viernes Cameron viajará a Buenos Aires para ser parte del Foro de Desarrollo Sustentable, en La Rural. El encuentro contará con la presencia de oradores nacionales e internacionales que analizarán y debatirán cómo impulsar procesos de transformación sostenible a través de la comunicación, el desarrollo productivo y el turismo.

La apertura de Sustentabilizando está prevista para las 15 y sus paneles contarán con diferentes temáticas y sesiones tales como:

El turismo como dinamizador social y motor de desarrollo para cuidar y regenerar el medio ambiente.

Web 3 - Blockchain y el impulso de los negocios sustentables.

El poder de la comunicación audiovisual para movilizar transformaciones en la lucha contra el cambio climático.

Cameron será entrevistado por Iván de Pineda, quien es su momento también dialogó con otra estrella de Hollywood, aunque en otro ámbito y en otras circunstancias: Al Pacino, en el Teatro Colón, a fines de octubre de 2016.

El cineasta que dirigió tres de las cuatro películas más taquilleras de la historia -Avatar, Avatar: El camino del agua y Titanic en los puestos 1°, 3° y 4°- es un activista del medioambiente. "La industria audiovisual tiene un rol incuestionable a la hora de concientizar sobre los desafíos que enfrentamos. Cameron es uno de los ejemplos vivos más relevantes en esta materia: promover el cuidado del medio ambiente, impulsar formas de producción sustentable, y ayudarnos a todos a convertirnos en constructivos transformadores de nuestro entorno", comentó Jorge Brown, vicepresidente de Advanced Leadership Foundation y Presidente del Global Institute for the Future of Tourism.