"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > apertura

Irán anunció la apertura del Estrecho de Ormuz para buques comerciales

Por su parte, Donald Trump difundió y agradeció la medida a través de su cuenta de Truth Social. Al poco tiempo, el valor del petróleo ya había caído más del 10% con respecto al cierre anterior.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, anunció la apertura del estrecho de Ormuz durante los 10 días de alto el fuego, que comenzaron este jueves. En consecuencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció la medida y la cotización del petróleo bajó de inmediato.

"De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán", escribió el funcionario de Irán en su cuenta de X.

image

En tanto, el mandatario norteamericano replicó en la red Truth Social: "Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!". Poco tiempo después de los dichos de ambos, el valor del petróleo caía más de 10% y se ubicaba por debajo de USD 90 el barril.

Te puede interesar...

El Brent, que cotizó por encima de los USD 110 durante el primer mes de la guerra en Medio Oriente, bajó a USD 89, un precio que no tenía desde marzo. Por su parte, el crudo WTI, referencia del mercado estadounidense, se ofrecía a USD 84, lo que implicaba una caída de más de diez puntos con respecto al cierre anterior.

Temas