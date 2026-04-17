El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, anunció la apertura del estrecho de Ormuz durante los 10 días de alto el fuego, que comenzaron este jueves. En consecuencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció la medida y la cotización del petróleo bajó de inmediato.
Irán anunció la apertura del Estrecho de Ormuz para buques comerciales
Por su parte, Donald Trump difundió y agradeció la medida a través de su cuenta de Truth Social. Al poco tiempo, el valor del petróleo ya había caído más del 10% con respecto al cierre anterior.