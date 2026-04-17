Irán anunció la apertura del Estrecho de Ormuz para buques comerciales

"De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán", escribió el funcionario de Irán en su cuenta de X.

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En tanto, el mandatario norteamericano replicó en la red Truth Social: "Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!". Poco tiempo después de los dichos de ambos, el valor del petróleo caía más de 10% y se ubicaba por debajo de USD 90 el barril.