Francos anunció una Mesa Federal para retomar el diálogo con gobernadores

Asimismo, el nuevo espacio de diálogo entre el ejecutivo nacional y los provinciales estará a cargo del propio Guillermo Francos, que era quien oficiaba un poco de nexo entre la nación y los gobernadores, pero a la mesa se sumarán el ministro de Economía Luis Caputo, quien maneja toda la cuestión financiera y de presupuestos y el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El anuncio de Francos en redes sociales

El encargado de dar a conocer la conformación de la mesa fue el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien recurrió a su cuenta en la red social X (exTwitter) para explicar de qué se trata la misma.

En ese sentido, el ministro coordinador señaló que "siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR , y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro".

Asimismo, el funcionario planteó que "en esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio".