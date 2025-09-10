"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Francos

Francos anunció una Mesa Federal para retomar el diálogo con gobernadores

El jefe de Gabinete anunció la conformación de la Mesa Federal en medio de la tensión y los pases de factura de varios gobernadores. De qué se trata la iniciativa y quiénes la encabezarán.

Luego de la dura derrota en las elecciones legislativas bonaerenses y una creciente relación tirante con los gobernadores, el Gobierno nacional anunció la conformación de una Mesa Federal para retomar el diálogo con los mandatarios provinciales.

El anuncio se da de forma simultánea con el regreso del Ministerio del Interior, cuya cabeza será Lisandro Catalán y que tendrá como misión atender las necesidades de los gobernadores que, en muchos casos, eran recibidos por el jefe de Gabinete Guillermo Francos durante sus visitas a la Casa Rosada.

Para que servirá la Mesa de Diálogo y que objetivos tiene el Gobierno

Luego de una serie de reclamos de los mandatarios provinciales hacia la gestión de Javier Milei, que incluyeron quejas, pases de factura y críticas, el Gobierno sabe que debe mantener una buena relación con aquellos gobernadores considerados "dialoguistas" y que se empezaron a revelar luego de verse perjudicados por promesas inclumplidas por parte del Gobierno nacional, como el comienzo de obras de infraestructura que todavía no se conretaron.

Te puede interesar...

Asimismo, el nuevo espacio de diálogo entre el ejecutivo nacional y los provinciales estará a cargo del propio Guillermo Francos, que era quien oficiaba un poco de nexo entre la nación y los gobernadores, pero a la mesa se sumarán el ministro de Economía Luis Caputo, quien maneja toda la cuestión financiera y de presupuestos y el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El anuncio de Francos en redes sociales

El encargado de dar a conocer la conformación de la mesa fue el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien recurrió a su cuenta en la red social X (exTwitter) para explicar de qué se trata la misma.

image

En ese sentido, el ministro coordinador señaló que "siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR , y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro".

Asimismo, el funcionario planteó que "en esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio".

Temas