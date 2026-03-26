Fiscales piden que CFK evite nuevas concentraciones frente a su domicilio

Los argumentos de la fiscalía

Luciani y Mola recordaron que el arresto domiciliario fue concedido el 17 de junio de 2025 bajo condiciones específicas, entre ellas la obligación de abstenerse de conductas que alteren la convivencia pacífica del vecindario. Esa pauta fue reiterada en los controles periódicos realizados por el tribunal en septiembre y diciembre de 2025, y en marzo de este año.

Desde la militancia, pese a esta presentación judicial, indicaron que las movilizaciones con la consigna “Cristina Libre” se van a repetir con la misma magnitud sin importar el lugar donde la ex presidente cumpla la prisión domiciliaria.

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En su presentación, los fiscales señalaron que la convocatoria del 24 de marzo no habría sido completamente espontánea, sino organizada en parte por agrupaciones políticas a través de redes sociales. Para respaldar esa afirmación, acompañaron imágenes y registros de dichas convocatorias.

El Ministerio Público planteó que estas movilizaciones podrían generar riesgos tanto para la seguridad personal de la ex presidenta como para la dinámica del barrio. “Se cierne una legítima duda sobre si las condiciones de seguridad sobre las que se basó la solicitud de arresto domiciliario se encuentran completamente aseguradas”, sostuvieron.

Además, remarcaron que la situación podría desnaturalizar los fundamentos que llevaron al tribunal a conceder el beneficio extraordinario. Por ello, pidieron que se exhorte formalmente a Cristina Kirchner a adoptar medidas para evitar que se repitan episodios similares, bajo apercibimiento de revocar el arresto domiciliario.