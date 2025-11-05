Fin: Manuel Adorni asumió como nuevo jefe de Gabinete
Javier Milei le tomó juramento este mediodía, antes de viajar a Estados Unidos. "A romperla", le dijo.
Manuel Adorni juró este miércoles al mediodía como nuevo jefe de Gabinete de ministros, en el marco de la reestructuración del equipo de colaboradores del presidente Javier Milei.
El mandatario le tomó juramento en la antesala de su viaje a Estados Unidos, donde participará de distintos foros empresarios. "A romperla", le dijo una vez concluido el acto.
Fue tras una reunión que mantuvo con los legisladores -en funciones y electos- de La Libertad Avanza para delinear la estrategia parlamentaria de cara al debate del Presupuesto y las reformas que impulsa el Gobierno.
Adorni asumió la coordinación del Gabinete tras la salida, el viernes pasado, de Guillermo Francos. Con el ex funcionario también se despidió Lisandro Catalán, quien estaba al frente del Ministerio del Interior. En ese puesto fue designado Diego Santilli, quien si bien ya se mueve como el interlocutor de los gobernadores, aún no tiene firma. Hace algunas semanas, en tanto, fue nombrado canciller Pablo Quirno, quien reemplazó a Gerardo Werthein.
Con todo, los cambios continuarán en las próximas semanas. Es que Patricia Bullrich y Lusi Petri dejarán sus cargos en Seguridad y Defensa, respectivamente, para asumir funciones legislativas. La ex titular del PRO irá al Senado, mientras que el dirigente de extracción radical se convertirá en una pieza clave del oficialismo en la Cámara de Diputados.