Fentanilo contaminado: ya son 76 las muertes confirmadas

El juez federal Ernesto Kreplak confirmó que 76 personas murieron en Argentina por la aplicación de fentanilo contaminado con bacterias ultrarresistentes. El magistrado advirtió que el número podría aumentar a medida que avanza la investigación.

La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado sumó nuevas víctimas fatales. Este domingo, el juez federal Ernesto Kreplak actualizó la cifra a 76 personas fallecidas por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Kreplak advirtió que el número “no llegó al techo” y que podría incrementarse con el correr de los días. También llevó tranquilidad frente a rumores en redes sociales y explicó que aún existen 30 mil ampollas en hospitales que no se aplicaron y “ya no circulan”.

El magistrado señaló las dificultades para avanzar con el caso debido a la falta de trazabilidad del fentanilo en el país y la precariedad en el registro de historias clínicas, muchas aún en formato papel. La investigación se basa en dos frentes: los casos que los hospitales reportan de forma voluntaria y los que el propio juzgado detecta en su pesquisa.

Desde el inicio, el Juzgado Federal N°3 de La Plata allanó los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, identificó las droguerías que distribuyeron los lotes contaminados y relevó casi 200 hospitales en todo el país. De un total de 154.000 ampollas, se calcula que unas 42.000 fueron aplicadas a pacientes antes de la alerta sanitaria.

Kreplak precisó que unas 48.000 unidades permanecen en stock en centros de salud y no deben utilizarse, ya que son pruebas clave en el expediente. Por el caso hay 24 personas sospechosas con bienes embargados, aunque sus identidades se mantienen bajo reserva.

