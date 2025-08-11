La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado sumó nuevas víctimas fatales. Este domingo, el juez federal Ernesto Kreplak actualizó la cifra a 76 personas fallecidas por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
Fentanilo contaminado: ya son 76 las muertes confirmadas
