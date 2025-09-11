El pasado 14 de mayo de este año, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso del citrato de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma, precisamente en su planta de Ramallo, tras detectarse contaminación bacteriana en varios lotes distribuidos a más de 118 centros de salud. El juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N ro 3 de La Plata, asumió la causa y decretó el secreto de sumario por diez días. Además, ordenó peritajes microbiológicos y clínicos al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema; esto con la colaboración del Instituto Malbrán.
Fentanilo contaminado: Cuerpo Forense no logró encontrar nexo causal directo
La ausencia del nexo en los peritajes debilita la imputación por homicidio contra Ariel García Furfaro, aunque no la descarta.