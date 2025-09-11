Fentanilo contaminado: Cuerpo Forense no logró encontrar nexo causal directo

Los casos catalogados como fortuitos corresponden a pacientes que fallecieron por causas completamente independientes al fentanilo contaminado, como por ejemplo patologías cardiovasculares severas, insuficiencias orgánicas múltiples o complicaciones quirúrgicas no relacionadas con el anestésico, según detallaron las fuentes consultadas bajo reserva.

Los análisis microbiológicos corrigieron información previa: las muestras presentaron Ralstonia mannitolilytica, en lugar de Ralstonia pickettii, y también se aisló una nueva cepa de Klebsiella variicola, además de la Klebsiella pneumoniae hallada previamente.

Hay que dejar en claro que, aunque el Cuerpo Médico Forense dictamine sobre la ausencia de nexo causal directo, el criterio definitivo sobre causalidad corresponde al ámbito de lo judicial, es decir, la determinación final, que se nutre de peritajes clínicos, estadísticos y/o epidemiológicos, se basa en un criterio estrictamente jurídico. Por lo tanto, el peritaje no descarta per se un eventual nexo causal ni atenúa automáticamente las penas: la calificación depende de cuánto influyó eso en el fallecimiento de las víctimas.

Implicancias penales del nexo concausal

Tal cual lo mencionamos, la ausencia de nexo causal directo no necesariamente exime de responsabilidad para otras figuras penales, pero sí debilita la atribución por el resultado específico si no se prueba la relación causal. La doctrina del nexo concausal permite considerar responsables a quienes contribuyeron de modo relevante y previsible al hecho, aunque no haya sido la única causa. Aunque los peritajes orientan, no son vinculantes: la decisión final recaerá en el juez Ernesto Kreplac, quien encabeza la investigación.