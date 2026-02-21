Enero: suben los costos de la construcción, pero menos que el IPC

La Cámara Argentina de la Construcción publica mensualmente el Indicador CAMARCO, una herramienta que estima la variación de los costos para construir un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires.

El relevamiento se compone de tres series principales:

Indicador del costo de la construcción del edificio tipo: mide la variación mensual de los costos asociados a la construcción de una torre estándar en CABA.

Indicador del costo de materiales: refleja las fluctuaciones en los insumos necesarios para la obra.

Indicador del costo de la mano de obra: registra las variaciones en los costos laborales del sector.

El informe es tomado como referencia por desarrolladores, empresas constructoras e inversores para analizar la evolución de los costos y proyectar presupuestos.