Enero: suben los costos de la construcción, pero menos que el IPC

El indicador del costo de la construcción registró en enero un incremento del 2,3% respecto de diciembre de 2025 y quedó por debajo de la inflación del 2,9%. Los datos corresponden al relevamiento mensual de CAMARCO.

En enero, el costo de la construcción aumentó un 2,3% en comparación con diciembre de 2025 y alcanzó los 19.209,4 puntos, según informó la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). El incremento se ubicó por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,9%, lo que marca una desaceleración relativa de los costos del sector en el inicio del año.

El indicador del costo de materiales se ubicó en 21.778,0 puntos, con una variación mensual del 2,1%. En tanto, el costo de la mano de obra alcanzó los 15.444,4 puntos, registrando un incremento del 2,8% en el mismo período.

Qué mide el Indicador CAMARCO

La Cámara Argentina de la Construcción publica mensualmente el Indicador CAMARCO, una herramienta que estima la variación de los costos para construir un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires.

El relevamiento se compone de tres series principales:

  • Indicador del costo de la construcción del edificio tipo: mide la variación mensual de los costos asociados a la construcción de una torre estándar en CABA.

  • Indicador del costo de materiales: refleja las fluctuaciones en los insumos necesarios para la obra.

  • Indicador del costo de la mano de obra: registra las variaciones en los costos laborales del sector.

El informe es tomado como referencia por desarrolladores, empresas constructoras e inversores para analizar la evolución de los costos y proyectar presupuestos.

