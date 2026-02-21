En enero, el costo de la construcción aumentó un 2,3% en comparación con diciembre de 2025 y alcanzó los 19.209,4 puntos, según informó la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). El incremento se ubicó por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,9%, lo que marca una desaceleración relativa de los costos del sector en el inicio del año.
Enero: suben los costos de la construcción, pero menos que el IPC
