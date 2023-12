Empleadas domésticas: en qué las perjudica el DNU

¿Cuál es el sueldo de las empleadas domésticas ? Aumento para las empleadas domésticas

A partir de la nueva normativa, ya no se aplicarán multas ni sanciones a los empleadores que no hayan registrado a las empleadas domésticas. Tampoco habrá doble indemnización.

Hasta antes del Decreto, se contemplaba el agravamiento por ausencia y/o deficiencia en el registro de la trabajadora o el trabajador en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Además, se consideraba: “La indemnización prevista por el artículo 48 de esta ley, o las que en el futuro las reemplacen, se duplicará cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no estuviera registrada o lo esté de modo deficiente”.

Cuánto cobran las empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares difundió los valores de las escalas salariales de diciembre 2023:

Primera categoría:

Personal con retiro: $1.708,5 la hora y $213.159,5 el mes.

Personal sin retiro: $1.871,5 la hora y $237.435,5 mensual.

Segunda categoría:

Persona con retiro: $1.617,5 la hora; $198.037 el mes.

Persona sin retiro: $1.773,5 la hora; $220.449 mensual.

Tercera categoría:

$1.528 la hora y $193.217 por mes.

Cuarta categoría:

Personal sin retiro: $1.528 la hora y $193.217 el mes.

Persona con retiro: $1.708,5 la hora y $215.320 por mes.

Quinta categoría: