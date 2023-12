El vocero presidencial se refirió a la ley de Movilidad Jubilatoria

Luego de recalcar que "lo que se vio hasta aquí ha sido un paquete de medidas urgentes" para alcanzar el equilibrio fiscal, el portavoz del presidente Javier Milei indicó que una vez que se supere esa etapa inicial se encararán reformas en varios aspectos de la economía, entre los que destacó las jubilaciones, los alquileres y los subsidios al transporte.

Ante la posibilidad de suspender la vigencia de la ley de Movilidad Jubilatoria, Adorni dijo que "en los cálculos técnicos" que realizó el Ministerio de Economía, se comprobó que con la actual normativa "se espera que el jubilado tenga una gran pérdida del poder adquisitivo".

"No podemos permitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo, eso efectivamente hay que corregirlo", sentenció, aunque prefirió no dar precisiones sobre qué modalidad se tomará como reemplazo de la ley vigente: "hablamos sobre verdades y hechos ciertos, no sobre especulaciones y deseos", manifestó, para agregar que informará al respecto "cuando tengamos cada una de las precisiones".

Respecto de la ley de Alquileres, advirtió que "ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que hace daño a la gente va a ser subsanado y corregido".

Sobre el tema, remarcó que en el oficialismo se promueve "siempre la libertad de las partes en los contratos privados", y que "seguramente haya novedades".

Adorni tuvo una referencia extensa en su conferencia a los subsidios al transporte público de pasajeros, cuestionando tanto las inequidades regionales como las que existen entre usuarios de diferente poder adquisitivo dentro de una misma localidad.

"Hoy hay gente que paga mucho más de lo que se pagan en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires", región a la que calificó como "la madre de todo el esquema de subsidios, que es absolutamente injusto".

También se puso como ejemplo para dejar en evidencia una "inequidad" que, subrayó, "hay que pulverizarla: "Si salgo de la Casa Rosada y me subo a un colectivo, aquel niño que hoy no tiene para alimentarse como corresponde me está pagando parte del boleto de colectivo que yo sí puedo pagar", planteó.

"La decisión está tomada, el subsidio a la oferta va a desaparecer", sostuvo, luego de asegurar que "lo racional es que esté focalizado en la demanda".