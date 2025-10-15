"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > triple crimen

El triple crimen de Varela estaría ligado a un robo de cocaína procedente de Bolivia

Según un testimonio de la causa: Brenda, Lara y Morena habrían sustraído 40 kilos de cocaína y su asesinato fue un mensaje.

La causa por el brutal triple crimen de Brenda, Lara y Morena en Florencio Varela dio un vuelco total. La clave provino de la boca de uno de los detenidos: Víctor Lázaro Sotacuro, el chofer, amplió su declaración y confesó que el ataque no fue casual, sino una represalia por el robo de un cargamento de droga. La Justicia sospecha que las víctimas se habrían apoderado de unos 40 kilos de cocaína, parte de un lote mayor proveniente de Bolivia.

La nueva versión de Sotacuro es crucial. Inicialmente, el chofer del Volkswagen Fox blanco había intentado desvincularse, alegando que solo había brindado un servicio de traslado sin conocer el objetivo criminal. Sin embargo, su reciente testimonio consolida la hipótesis del narco-ajuste, al admitir que "fue por la droga" hasta la casa de las víctimas.

La fuga del chofer a Bolivia

Sotacuro ahora se presenta como un eslabón menor en la cadena, argumentando que fue "utilizado" por los principales sospechosos: Alex Roger Idone Castillo y David Morales Huamani, alias “El Loco David”. Insistió en su inocencia respecto a la ejecución de los crímenes: "Nunca entré a la casa donde mataron a las chicas, quiero que revisen todas las cámaras del día del crimen", rogó.

Te puede interesar...

Según su relato, Idone le habría pagado $600.000 por el viaje y luego le habría pedido que se fugara porque el auto estaba a su nombre. Sotacuro escapó a Bolivia, donde finalmente fue arrestado al intentar regresar a la Argentina por La Quiaca.

El caso no solo se complica por el móvil, sino por sus dimensiones geográficas. La fiscalía confirmó que los tres principales prófugos —Castillo, “El Loco” David y Manuel David Valverde Rodríguez— ya fueron localizados en Perú, aunque su detención está pendiente.

Además, los investigadores están detrás de al menos tres personas más vinculadas a la logística y los movimientos previos y posteriores a los asesinatos. Ante la clara conexión con el narcotráfico internacional, el fiscal Adrián Arribas se prepara para dictar las prisiones preventivas la próxima semana y, de inmediato, declarar su incompetencia. Este paso formal trasladará el expediente del fuero ordinario al fuero federal, donde se investigará la causa como un crimen organizado transnacional.

Temas

Te puede interesar