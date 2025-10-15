La causa por el brutal triple crimen de Brenda, Lara y Morena en Florencio Varela dio un vuelco total. La clave provino de la boca de uno de los detenidos: Víctor Lázaro Sotacuro, el chofer, amplió su declaración y confesó que el ataque no fue casual, sino una represalia por el robo de un cargamento de droga. La Justicia sospecha que las víctimas se habrían apoderado de unos 40 kilos de cocaína, parte de un lote mayor proveniente de Bolivia.
El triple crimen de Varela estaría ligado a un robo de cocaína procedente de Bolivia
Según un testimonio de la causa: Brenda, Lara y Morena habrían sustraído 40 kilos de cocaína y su asesinato fue un mensaje.