El triple crimen de Varela estaría ligado a un robo de cocaína procedente de Bolivia

Según su relato, Idone le habría pagado $600.000 por el viaje y luego le habría pedido que se fugara porque el auto estaba a su nombre. Sotacuro escapó a Bolivia, donde finalmente fue arrestado al intentar regresar a la Argentina por La Quiaca.

El caso no solo se complica por el móvil, sino por sus dimensiones geográficas. La fiscalía confirmó que los tres principales prófugos —Castillo, “El Loco” David y Manuel David Valverde Rodríguez— ya fueron localizados en Perú, aunque su detención está pendiente.

Además, los investigadores están detrás de al menos tres personas más vinculadas a la logística y los movimientos previos y posteriores a los asesinatos. Ante la clara conexión con el narcotráfico internacional, el fiscal Adrián Arribas se prepara para dictar las prisiones preventivas la próxima semana y, de inmediato, declarar su incompetencia. Este paso formal trasladará el expediente del fuero ordinario al fuero federal, donde se investigará la causa como un crimen organizado transnacional.