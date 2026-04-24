"El tiempo es un juez tan sabio", Adorni celebró el archivo de la causa por el viaje de su esposa

Lejos de entrar en detalles concretos sobre las causas, Adorni eligió un mensaje más conceptual, con una carga simbólica orientada a transmitir calma y confianza en el desenlace de los procesos. En su publicación, sugirió que las acusaciones deben ser evaluadas con el tiempo y no bajo la inmediatez del clima político o mediático, en lo que fue interpretado como un intento de correrse del eje de las denuncias.

El mensaje también se da a pocos días de una instancia clave: el próximo miércoles, Adorni deberá presentarse en el Congreso de la Nación para brindar el informe de gestión del Gobierno de Javier Milei, tal como lo establece la Constitución. Se espera que en ese ámbito reciba preguntas directas sobre su situación judicial y los cuestionamientos que lo involucran.

Así, el tuit funciona como una primera señal pública en medio de la tormenta. Mientras avanza la agenda institucional y crecen las demandas de explicaciones, Adorni eligió posicionarse con una frase que apunta al largo plazo. Sin embargo, el impacto real de esa estrategia dependerá de cómo evolucionen las investigaciones y de lo que ocurra en su exposición ante el Congreso.