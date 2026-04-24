En medio de la presión política y judicial que lo rodea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recurrió a las redes sociales para celebrar que la Justicia archivó la causa que investigaba el viaje de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial junto a la comitiva del Gobierno rumbo a Nueva York.
"El tiempo es un juez tan sabio", Adorni celebró el archivo de la causa por el viaje de su esposa
El jefe de Gabinete apeló a la idea del “tiempo como juez sabio” en un mensaje que difundió en redes, mientras enfrenta cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito y el uso de aviones oficiales con su mujer.