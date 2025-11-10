El riesgo país argentino perforó la barrera de los 600 puntos por primera vez en diez meses, al registrar un mínimo intradiario de 596 unidades, según el indicador elaborado por JP Morgan. Aunque luego volvió a ubicarse levemente por encima, en 603 puntos, el descenso marcó un nuevo hito en la mejora de la percepción de los inversores sobre la deuda argentina.
El riesgo país perforó los 600 puntos y marcó su valor más bajo desde enero
Para encontrar un valor similar hay que remontarse al 14 de enero, cuando se había ubicado en 580 puntos básicos.