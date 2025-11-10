El riesgo país perforó los 600 puntos y marcó su valor más bajo desde enero

El recorte del riesgo país —que se redujo a la mitad desde las elecciones legislativas— contribuyó a abrir una ventana de financiamiento externo a tasas más bajas, mejorando el panorama para el sector público y privado.

En ese contexto, los bonos soberanos argentinos que cotizan en el exterior iniciaron la semana con subas superiores al 2%, mientras que las acciones de empresas locales en Wall Street también mostraron un fuerte repunte. Telecom lideró las ganancias con un 4,8%, seguida por YPF (+3,1%), Edenor (+2,5%) y Loma Negra (+2,4%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial se vendía a $1445 en las pantallas del Banco Nación, mientras que el blue se mantenía en $1425. En los financieros, el MEP cotizaba a $1452 y el contado con liquidación (CCL) a $1475.

El foco de los operadores continúa puesto en la estrategia monetaria y cambiaria del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reiteró que el Gobierno recomprará deuda soberana y buscará fortalecer las reservas internacionales, una política que se sostendrá “aunque se mantenga la banda de flotación”