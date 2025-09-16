El PRO respaldó el Presupuesto de Milei y postergó el debate sobre la IA

El PRO y LLA mantienen una sólida sociedad legislativa, aunque no comparten un interbloque formal. En la sesión del miércoles también se debatirán los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y del Hospital Garrahan, además de la iniciativa que redistribuye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Si bien un puñado de diputados amarillos podría abstenerse o votar en contra, la amplia mayoría acompañará al oficialismo.

Cabe recordar que el año pasado fue el propio Gobierno de Milei el que suspendió el debate del Presupuesto, situación que ahora se revierte con el tratamiento del proyecto 2026.

Información extra: la ley de inteligencia artificial, en pausa

En paralelo, la Cámara de Diputados se preparaba para dar el primer paso hacia un marco regulatorio para la inteligencia artificial (IA). Con consenso de cuatro bloques, se esperaba dictaminar la Ley de Marco Normativo y de Desarrollo de los Sistemas de IA, impulsada por Daniel Gollán (Unión por la Patria).

La propuesta busca “promover el acceso equitativo a los avances y conocimientos en IA”, garantizar “control sobre la vigilancia estatal”, proteger a las “personas afectadas por un sistema de inteligencia artificial”, y reconocer el derecho a “solicitar intervención humana” y a la “no discriminación ni sesgos abusivos”. Además, clasifica las aplicaciones de IA según su riesgo: inaceptables, alto riesgo y riesgo limitado.

Sin embargo, el antagonismo del PRO forzó una postergación de 30 días. Los impulsores del proyecto aceptaron la prórroga para lograr un acuerdo más amplio y que la norma se configure como una verdadera política de Estado.