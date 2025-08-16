El peronismo logró la unidad: Itai Hagman y Jorge Taiana

La decisión de ubicar a Hagman en la lista porteña fue vista como un gesto hacia Juan Grabois, quien había mostrado su malestar por la falta de representación de su espacio, irá en tercer lugar en la lista de candidatos por el territorio bonaerense. En la Ciudad, también se destacó la intervención de Juan Manuel Olmos, uno de los principales articuladores del PJ porteño.

Juan Grabois, en la puerta del PJ porteño.

El debate giró en torno a la conveniencia

Dentro del kirchnerismo se había impulsado la postulación del diputado Máximo Kirchner, aunque su mandato vence recién en 2027. El debate giró en torno a la conveniencia de su reelección inmediata o de su permanencia como referente de armado político en la provincia.

El diputado del Frente Patria Grande y el ex ministro de Defensa encabezarán la oferta electoral de Fuerza Patria en ambos distritos. Hubo consenso entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois de cara a octubre.

Lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria

1. Taiana, Jorge

2. Lopez, Jimena

3. Grabois, Juan

4. Siley, Vanesa

5. Palazzo, Sergio

6. García, Teresa

7. Pietragalla, Horacio

8. Propato, Agustina

9. Moyano, Hugo (hijo)

10. Díaz, Fernanda

11. Galmarini, Sebastián

12. Miño, Fernanda

13. Yasky, Hugo

14. Salzman, Marina

15. Trotta, Nicolás