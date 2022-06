El jurado favoreció a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard

Más allá de que se puede interpretar como una clara victoria de la estrella de Piratas del Caribe, el fallo también determina que él debe pagarle 2 millones de dólares a su exesposa porque la difamó cuando se defendió de los cargos en su contra.

Para llegar a esta conclusión, el jurado analizó los testimonios, videos, fotos y audios que salieron a la luz durante las seis semanas que duró el proceso. El fallo era muy esperado, ya que cada audiencia recibió atención a nivel mundial y tuvo miles de personas siguiendo las transmisiones en vivo.

En el tribunal estuvo presente Amber Heard, mientras que Johnny Depp siguió el momento remotamente porque se encuentra en Gran Bretaña donde se sumó a la gira de su amigo Jeff Beck.

Por qué Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación

Johnny Depp comenzó el juicio porque sostiene que su exesposa lo difamó en una columna de opinión publicada en The Washington Post donde ella se definió como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. A pesar de que no fue mencionado en el artículo, el actor y sus abogados aseguran que hacía referencia a él y que el artículo dañó su imagen y marcó el declive de su carrera en Hollywood.

Uno de los proyectos de los que habría sido apartado a partir de lo que escribió Amber Heard fue la sexta entrega de Piratas del Caribe, una mega producción por la que iban a pagarle un total de 22,5 millones de dólares.

Como respuesta a la demanda, los abogados de Heard dijeron que la mayor parte de la nota que desató el escándalo se enfoca en cuestiones de política pública relacionadas con la violencia doméstica y remarcaron que su defendida tiene el derecho que otorga la libertad de expresión de opinar sobre ese tema. Además, intentaron probar que Depp sí cometió abusos.

En 2019, antes del conflicto mencionado, Depp ya había demandado a la actriz cuando interpuso un escrito judicial contra ella y el diario británico The Sun por un artículo donde se lo mencionaba como “maltratador de esposas”. Ese juicio, que se realizó en el Reino Unido, lo perdió y lo dejó fuera de la película Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore.

Cuáles fueron los alegatos de Amber Heard y Johnny Depp durante el juicio

Durante el juicio, Amber Heard describió más de una docena de casos específicos en los que dice que Johnny Depp abusó de ella. Uno de esos testimonios que cobró más repercusión fue su descripción sobre cómo supuestamente el actor la agredió sexualmente con una botella de licor en un ataque de ira.

“Solo recuerdo haber pensado ‘por favor, Dios, por favor, que (la botella) no esté rota’”, explicó. Y añadió: “Cuando lo miré a los ojos no era él. Nunca tuve tanto miedo en mi vida”.

La coprotagonista de Aquaman remarcó que para ella no es sencillo revivir todo lo que vivió durante su matrimonio y que su relato sea utilizado posteriormente para degradarla en otros ámbitos. “La gente me quiere matar y me lo dice todos los días”, indicó.

Ante esas acusaciones, Johnny Depp negó haber cometido cualquier ha negado cualquier abuso físico o sexual. “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, sostuvo. También afirmó que ella sí lo atacó físicamente a él en múltiples ocasiones.

En su alegato final, los abogados del protagonista de El joven manos de tijera aseguraron que la “abusadora” en la pareja fue Heard y no Depp, como declaró la actriz en varios tramos del proceso. “Se escucharon audios tras audios y ella fue la que abusó de él”, puntualizó uno de los letrados.

Antes, la otra representante del actor también había hablado en el mismo sentido. “Les pedimos que devuelvan al señor Depp su vida, que digan al mundo que el señor Depp no es el abusador que la señorita Heard dijo que era y que le hagan responsable de sus mentiras”, aseguró Camille Vasquez.

Durante parte del juicio Depp llegó a mostrar pruebas de que Heard fue violenta con él y, en una oportunidad, una pelea desembocó en que perdiera un dedo. En otro momento contó que le puso excremento humano en su cama para molestarlo.

En qué se basó la decisión del jurado en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

El jurado de siete miembros tuvo que decidir si dos fragmentos del artículo y el titular publicados en The Washington Post son difamatorios. El formulario de veredicto que recibieron tenía instrucciones claras sobre cómo determinar eso. Un punto clave era si las declaraciones sobre Depp eran falsas y tenían una implicación difamatoria sobre él.

Debido a que Depp es una figura pública, Heard solo podía ser declarada culpable de difamación si el jurado decidía que actuó con “maldad real”. Por otra parte, el cuestionario les pedía al jurado que decida si el exabogado de Depp hizo o publicó tres declaraciones falsas sobre Heard y que fueron vistas por alguien que no sea la propia Heard. Y en este caso, también debían decidir si actuó con “maldad real”.