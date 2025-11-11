"
El Gobierno ratificó 190 días de clase para el ciclo lectivo 2025

Las 24 jurisdicciones educativas acordaron mantener el esquema nacional y cumplir con un mínimo de 760 horas en primaria y 900 en secundaria, según lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que todas las jurisdicciones educativas del país mantendrán un calendario escolar de 190 días de clase para el ciclo lectivo 2025. La decisión fue adoptada en la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En el encuentro se ratificó la planificación de los calendarios escolares y la obligación de cumplir con 760 horas reloj en el nivel primario y 900 en el secundario. “El Gobierno nacional avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24”, señaló el comunicado oficial difundido por la cartera educativa.

El texto establece que se considerará día de clase efectivo aquel en el que se hayan desarrollado al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas. Si no se alcanza la carga horaria mínima, las instituciones deberán aplicar medidas de recuperación que garanticen los 190 días de clase o las horas equivalentes: 760 en primaria, 900 en secundaria y 570 en el nivel inicial.

De acuerdo con el comunicado, la medición en horas permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y aportará “una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional”. También dispone que la Secretaría del Consejo Federal de Educación publique, desde diciembre de 2025, el calendario escolar 2026 informado por cada jurisdicción.

En relación con el cierre del ciclo lectivo 2025, las fechas difieren según la provincia. Las clases finalizarán el 12 de diciembre en Catamarca, Jujuy y Santa Fe; el 18 en Santa Cruz; el 19 en Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego; el 22 en Buenos Aires, Misiones y Salta; y el 26 en La Pampa.

El esquema diseñado por la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales, garantizando el cumplimiento del tiempo escolar establecido. Antes del cierre del año lectivo, restan algunos feriados: el 21 de noviembre (feriado puente), el 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María) y el 25 de diciembre (Navidad).

