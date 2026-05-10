Los puentes de Mogna avanzan hacia su concreción definitiva

Durante los períodos de lluvias intensas, el tránsito queda interrumpido durante varios días, dejando aislada a la comunidad y obligando a vecinos, productores y transportistas a recorrer largas distancias alternativas para acceder a centros urbanos o resolver situaciones de emergencia.

Frente a esta problemática histórica, el Gobierno provincial avanza ahora con la construcción definitiva de ambos puentes, una intervención que permitirá garantizar transitabilidad permanente y mayor seguridad vial para toda la comunidad.

Actualmente, la obra del puente sobre el río Tafí ya se encuentra en etapa de evaluación de propuestas económicas, luego de la apertura de sobres realizada el pasado 10 de abril. El proyecto contempla una estructura de aproximadamente 50 metros de longitud, con dos luces, calzada de doble circulación, veredas peatonales y obras hidráulicas complementarias destinadas a reforzar la seguridad y la resistencia frente a crecidas extraordinarias. Por otro lado, la construcción del puente sobre el río La Quebrada fue oficialmente convocada a licitación y la apertura de sobres está prevista para el próximo 19 de mayo. Esta estructura tendrá una longitud aproximada de 60 metros y reemplazará al actual badén, permitiendo mantener operativo el acceso incluso en momentos de crecidas importantes.

Ambos proyectos incluyen además obras complementarias de encauzamiento, defensas hidráulicas, señalización vial, protección ambiental y mejoras integrales en los accesos, consolidando una intervención pensada no solo para resolver problemas estructurales, sino también para fortalecer el desarrollo de Mogna y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Estas obras reflejan una decisión política de transformar recursos provenientes de la actividad minera en infraestructura concreta para las comunidades sanjuaninas, priorizando conectividad, seguridad y desarrollo para las localidades más alejadas de la provincia.