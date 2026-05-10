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Los puentes de Mogna avanzan hacia su concreción definitiva

Las obras de los futuros puentes sobre los ríos Tafí y La Quebrada, en Mogna, continúan avanzando y se encaminan hacia una etapa decisiva.

Las obras de los futuros puentes sobre los ríos Tafí y La Quebrada, en Mogna, continúan avanzando y se encaminan hacia una etapa decisiva. Mientras una de las intervenciones ya ingresó en proceso de evaluación de ofertas económicas tras la apertura de sobres realizada en abril, la otra obra fue oficialmente convocada a licitación y tendrá apertura de propuestas el próximo 19 de mayo.

Se trata de dos obras estratégicas financiadas a través del Fideicomiso Minero Fase VI Veladero, fondos gestionados por el Gobierno de San Juan mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. Estas intervenciones representan una solución histórica para una comunidad que durante años sufrió problemas de conectividad y aislamiento producto de las crecidas.

La localidad de Mogna, ubicada al sur del departamento Jáchal, posee un acceso limitado y depende de manera directa de la transitabilidad de sus caminos para garantizar el desarrollo social, sanitario y económico de sus habitantes. Años atrás, la Dirección Provincial de Vialidad ejecutó un nuevo acceso enripiado para mejorar la conectividad de la zona. Sin embargo, en los cruces de los cursos de agua debieron construirse badenes en lugar de puentes por cuestiones presupuestarias, una solución que con el tiempo resultó insuficiente frente a las crecidas de los ríos Tafí, La Quebrada, Sin Nombre y Seco.

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Durante los períodos de lluvias intensas, el tránsito queda interrumpido durante varios días, dejando aislada a la comunidad y obligando a vecinos, productores y transportistas a recorrer largas distancias alternativas para acceder a centros urbanos o resolver situaciones de emergencia.

Frente a esta problemática histórica, el Gobierno provincial avanza ahora con la construcción definitiva de ambos puentes, una intervención que permitirá garantizar transitabilidad permanente y mayor seguridad vial para toda la comunidad.

Actualmente, la obra del puente sobre el río Tafí ya se encuentra en etapa de evaluación de propuestas económicas, luego de la apertura de sobres realizada el pasado 10 de abril. El proyecto contempla una estructura de aproximadamente 50 metros de longitud, con dos luces, calzada de doble circulación, veredas peatonales y obras hidráulicas complementarias destinadas a reforzar la seguridad y la resistencia frente a crecidas extraordinarias. Por otro lado, la construcción del puente sobre el río La Quebrada fue oficialmente convocada a licitación y la apertura de sobres está prevista para el próximo 19 de mayo. Esta estructura tendrá una longitud aproximada de 60 metros y reemplazará al actual badén, permitiendo mantener operativo el acceso incluso en momentos de crecidas importantes.

Ambos proyectos incluyen además obras complementarias de encauzamiento, defensas hidráulicas, señalización vial, protección ambiental y mejoras integrales en los accesos, consolidando una intervención pensada no solo para resolver problemas estructurales, sino también para fortalecer el desarrollo de Mogna y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Estas obras reflejan una decisión política de transformar recursos provenientes de la actividad minera en infraestructura concreta para las comunidades sanjuaninas, priorizando conectividad, seguridad y desarrollo para las localidades más alejadas de la provincia.

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