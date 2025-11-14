El dólar blue volvió a subir en San Juan y tocó los $1.470

De acuerdo con el promedio de entidades financieras que informa el Banco Central (BCRA), el dólar oficial cerró a $1.380,77 para la compra y $1.432,06 para la venta. En el Banco Nación, en tanto, el minorista finalizó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

Con estos valores, el dólar tarjeta o turista —que surge del oficial minorista más un recargo del 30% deducible de Ganancias— quedó en $1.852,50.