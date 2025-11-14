La cotización del dólar blue en San Juan cerró este viernes en $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, lo que representa un aumento de $10 respecto de la jornada del jueves. El movimiento se da tras una rueda con leves oscilaciones en los mercados paralelos y un ajuste moderado del tipo de cambio oficial.
El dólar blue volvió a subir en San Juan y tocó los $1.470
