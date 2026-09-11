Cuánto cobrarán los jubilados y beneficiarios de AUH tras el dato de inflación

Cuánto cobrarán los jubilados en octubre

Con la actualización correspondiente, los principales valores previstos para octubre son:

Jubilación mínima: $435.919,96.

$435.919,96. Jubilación máxima: $2.933.328,56.

$2.933.328,56. PUAM: $348.735,97.

$348.735,97. Pensiones no Contributivas: $305.143,98.

$305.143,98. Prestación Básica Universal: $199.413,48.

A estos valores debe sumarse el bono para los jubilados y pensionados que cumplan con las condiciones establecidas para recibirlo. El refuerzo permanece en hasta $70.000 y no se actualiza desde marzo de 2024. Por eso, quienes cobran el haber mínimo pasarían a percibir $505.919,96 en bruto durante octubre.

El bono también alcanza a quienes tienen un haber superior al mínimo pero inferior al monto garantizado con el refuerzo. En esos casos, ANSES paga un adicional para completar el ingreso hasta el límite establecido.

Por ejemplo, un jubilado que tenga un haber de $480.000 recibiría un complemento de $25.748,51 para llegar al monto de $505.748,51, según el cálculo difundido.

La movilidad no alcanza solamente a las jubilaciones. También impacta en distintas prestaciones que paga ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) subirán a $156.649,53 desde octubre.

En tanto, la asignación por hijo del sistema SUAF quedará en $78.334,43 para el primer escalón de ingresos.

Las prestaciones no contributivas también tendrán una actualización. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.735,97, mientras que la Pensión No Contributiva (PNC) quedará en $305.143,98, sin considerar el eventual bono.

Para quienes reciben la PUAM y acceden al refuerzo de $70.000, el ingreso alcanzaría aproximadamente los $418.735,97.

El aumento y la inflación

La actualización de octubre llega después de que el INDEC informara una inflación de 1,7% en agosto.

En los primeros ocho meses del año, el índice de precios acumuló un 21,3%, mientras que las jubilaciones y pensiones tuvieron una actualización acumulada del 23,14% durante ese mismo período.

De todos modos, el impacto no es igual para todos los beneficiarios, porque quienes reciben el bono tienen una parte de su ingreso congelada en un monto de hasta $70.000. Los valores definitivos deberán ser formalizados por ANSES mediante la resolución correspondiente antes del inicio del cronograma de pagos de octubre.