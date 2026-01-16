Corina Machado: "Seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado"

image

"Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", consideró finalmente la líder opositora, cuyo partido, representado por Edmundo González Urrutia, resultó ganador de las últimas elecciones en el país caribeño.

Asimismo, al ser consultada por la decisión de entregarle a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz que le habían entregado en Oslo, consideró: "Él lo merece y fue un momento muy emotivo. Decidí dársela en nombre del pueblo de Venezuela y le conté al presidente Trump dónde encontré inspiración para hacerlo".

En contrapartida, el mismo día que Machado acudió al cónclave con Trump, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que podría verse como un nuevo menosprecio al sector de la oposición que encabeza María Corina y que se impuso en las urnas en 2024.