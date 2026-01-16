"
Corina Machado

Corina Machado: "Seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado"

La líder opositora contó que decidió entregarle la medalla del Premio Nobel de la Paz porque “lo merece”. En tanto, el director de la CIA se encontró con Delcy Rodríguez.

María Corina Machado contó sus sensaciones luego de haberse reunido con Donald Trump en la Casa Blanca y puso paños fríos a la posibilidad de tomar el mando en su país, mientras el Gobierno estadounidense continúa negociando con Delcy Rodríguez. "Creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado", afirmó en una entrevista con la cadena Fox News.

Con respecto a su encuentro con el mandatario republicano, expresó: "Fue una enorme responsabilidad porque lo hice en nombre del pueblo venezolano, que valora tanto lo que él ha hecho, no solo por la libertad del pueblo venezolano, sino también diría por todo el hemisferio".

"Primero que nada, quise compartir con el presidente Trump mi profunda confianza en el pueblo venezolano. Somos personas que aman a Estados Unidos, que comparten valores, que admiran la fortaleza de sus instituciones, que desean vivir con democracia, dignidad, justicia y libertad. Queremos que nuestros hijos regresen a casa y trabajar juntos por la seguridad de todo el hemisferio", agregó, tras la captura de Nicolás Maduro.

"Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", consideró finalmente la líder opositora, cuyo partido, representado por Edmundo González Urrutia, resultó ganador de las últimas elecciones en el país caribeño.

Asimismo, al ser consultada por la decisión de entregarle a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz que le habían entregado en Oslo, consideró: "Él lo merece y fue un momento muy emotivo. Decidí dársela en nombre del pueblo de Venezuela y le conté al presidente Trump dónde encontré inspiración para hacerlo".

En contrapartida, el mismo día que Machado acudió al cónclave con Trump, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que podría verse como un nuevo menosprecio al sector de la oposición que encabeza María Corina y que se impuso en las urnas en 2024.

