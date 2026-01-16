María Corina Machado contó sus sensaciones luego de haberse reunido con Donald Trump en la Casa Blanca y puso paños fríos a la posibilidad de tomar el mando en su país, mientras el Gobierno estadounidense continúa negociando con Delcy Rodríguez. "Creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado", afirmó en una entrevista con la cadena Fox News.
Corina Machado: "Seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado"
La líder opositora contó que decidió entregarle la medalla del Premio Nobel de la Paz porque “lo merece”. En tanto, el director de la CIA se encontró con Delcy Rodríguez.