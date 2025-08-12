Cristina Kirchner presentó un escrito para impugnar la decisión judicial que ordenó la ejecución de sus bienes y solicitó que se deje sin efecto esa medida, a horas de que se cumpla el plazo que se fijó para que deposite, junto al resto de los condenados en la causa "Vialidad", el pago de 684.000 millones de pesos en concepto de decomiso por perjuicios al Estado.
CFK pidió suspender la ejecución de sus bienes, un día antes de que cumpla el plazo
Se trata del pago de 684.000 millones de pesos en concepto de decomiso por perjuicios al Estado por la causa "Vialidad".