CFK pidió suspender la ejecución de sus bienes, un día antes de que cumpla el plazo

Se trata del pago de 684.000 millones de pesos en concepto de decomiso por perjuicios al Estado por la causa "Vialidad".

Cristina Kirchner presentó un escrito para impugnar la decisión judicial que ordenó la ejecución de sus bienes y solicitó que se deje sin efecto esa medida, a horas de que se cumpla el plazo que se fijó para que deposite, junto al resto de los condenados en la causa "Vialidad", el pago de 684.000 millones de pesos en concepto de decomiso por perjuicios al Estado.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 fijó como fecha límite mañana a las 9:30 para que los condenados por corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz depositaran en una cuenta judicial un total de 684.000 millones de pesos -537 millones de dólares- por defraudación a la Administración Pública.

Este martes, la ex mandataria presentó junto a sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy un escrito para responder a la intimación del TOF respecto a la sentencia que ordenó el pago “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”.

En simultáneo, los defensores también interpusieron un recurso de casación ante los jueces Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos donde impugnaron el monto del decomiso y solicitaron que se declare la nulidad absoluta de la sentencia que lo calculó. Además, cuestionaron el accionar de los fiscales y validó la legitimidad de su patrimonio.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que dictaron la condena, explicaron que el decomiso de los bienes se da como “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”.

En la causa se determinó que entre 2003 y 2015 hubo irregularidades en las obras viales concedidas al empresario Lázaro Báez para Santa Cruz, también condenado en el caso junto al ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.

