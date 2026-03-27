La situación judicial de Manuel Adorni se torna cada vez más compleja. Una segunda testigo clave —la secretaria del piloto y broker Agustín Issin Hansen— se presentó ante el juez federal Ariel Lijo y aportó una definición que golpea el núcleo de la defensa oficial: aseguró que el traslado de la familia del Jefe de Gabinete a Punta del Este fue, en rigor, una "invitación de Marcelo Grandío".
Causa Adorni: una testigo confirmó que el vuelo fue "invitación" de Grandío
La secretaria del broker aeronáutico declaró ante la Justicia y ratificó que el Jefe de Gabinete no pagó su viaje a Uruguay.