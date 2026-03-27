Causa Adorni: una testigo confirmó que el vuelo fue "invitación" de Grandío

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Según reveló, esta declaración testimonial no solo refuerza la hipótesis del fiscal Gerardo Pollicita sobre el presunto delito de dádivas, sino que desmiente de forma tajante lo afirmado por el propio Adorni en conferencia de prensa, donde sostuvo que él mismo se había hecho cargo de los costos de sus vacaciones.

Pagos en efectivo

El expediente judicial, que ya cuenta con los registros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras el allanamiento a la TV Pública, detalla una logística financiera poco habitual para un funcionario público: