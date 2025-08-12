Caso YPF: el gobierno advirtió que sería "incumplible" un fallo adverso:

Desde la Procuración del Tesoro, que coordina la defensa, indicaron que se evalúan todas las opciones, incluida la apelación ante la Corte Suprema estadounidense en caso de una resolución adversa. En paralelo, la Corte de Apelaciones podría decidir mantener la suspensión actual del fallo o imponer la entrega de un activo alternativo como garantía.

Burford Capital, titular de los derechos de litigio, indicó que no está interesada en quedarse con las acciones de YPF y no mantiene negociaciones directas con funcionarios argentinos desde 2024, según fuentes cercanas.

La audiencia oral por la apelación de fondo está prevista para el 27 de octubre, y será entonces cuando se dirima la validez de la condena millonaria contra Argentina.

Por último, analistas advierten que la resolución del Segundo Circuito puede provocar importantes movimientos en los activos de YPF y Burford, además de definir un hito en la historia de la disputa judicial más compleja que enfrenta el país en materia internacional.