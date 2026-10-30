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Binance congeló USD 3.000 millones tras el ataque y mantiene suspendidos los retiros

La investigación preliminar de la plataforma detectó que el ataque podría haber comenzado con el acceso no autorizado a la computadora de un ingeniero de DevOps. Aseguró que cubrirá todas las pérdidas con fondos propios y del fondo SAFU.

Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, actualizó este jueves la información sobre el hackeo que afecta a sus sistemas y estimó en aproximadamente USD 6.300 millones el impacto económico del incidente.

En su primera reconstrucción técnica, la compañía señaló que una laptop comprometida de un ingeniero del área de DevOps habría sido el punto de acceso utilizado por los atacantes.

Según la investigación preliminar, el acceso a ese dispositivo permitió que un tercero ingresara a un contenedor de servicio y ejecutara operaciones de retiro sin autorización. La empresa aclaró que, hasta el momento, no encontró indicios de que se hayan filtrado las claves privadas de las billeteras.

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Uno de los datos centrales del comunicado fue el volumen de activos que pudieron ser bloqueados. Binance aseguró que, mediante el trabajo conjunto con distintos participantes del ecosistema blockchain, logró congelar alrededor de USD 3.000 millones vinculados con el episodio.

La compañía sostuvo además que los fondos de sus usuarios están seguros y que asumirá las pérdidas que puedan derivarse del ataque con recursos propios y del fondo de protección SAFU, una reserva destinada a responder ante situaciones extraordinarias.

La posible puerta de entrada al sistema

La hipótesis inicial apunta a un equipo informático utilizado por un ingeniero de DevOps, área vinculada al desarrollo, mantenimiento y funcionamiento de los servicios tecnológicos. Desde esa computadora, los atacantes habrían conseguido acceder a un contenedor de servicio y realizar transacciones no autorizadas.

Binance indicó que no detectó evidencias de exposición de claves privadas y anticipó que difundirá un informe técnico más detallado cuando concluya la investigación y pueda verificar completamente lo ocurrido.

Retiros suspendidos y medidas de seguridad

Como parte de la respuesta al incidente, la plataforma informó que suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras completa las verificaciones de seguridad. También revocó la autorización de la dirección afectada y trabaja con especialistas en inteligencia blockchain y fuerzas del orden para rastrear los activos.

El objetivo es impedir nuevos movimientos de los fondos comprometidos y avanzar en su recuperación. La empresa aseguró que sus equipos trabajan de manera permanente para resolver el problema.

Además, adelantó que publicará una nueva Prueba de Reservas una vez finalizado el proceso de remediación. Ese mecanismo permite informar sobre los activos que respaldan los saldos de los usuarios.

Mientras continúa la investigación, Binance mantiene su compromiso de cubrir las pérdidas y sostiene que las cuentas de sus clientes no deberían verse afectadas por el episodio.

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