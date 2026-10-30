Binance congeló USD 3.000 millones tras el ataque y mantiene suspendidos los retiros

Uno de los datos centrales del comunicado fue el volumen de activos que pudieron ser bloqueados. Binance aseguró que, mediante el trabajo conjunto con distintos participantes del ecosistema blockchain, logró congelar alrededor de USD 3.000 millones vinculados con el episodio.

Binance's initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private… pic.twitter.com/5REncAI77y — Binance (@binance) October 30, 2026

La compañía sostuvo además que los fondos de sus usuarios están seguros y que asumirá las pérdidas que puedan derivarse del ataque con recursos propios y del fondo de protección SAFU, una reserva destinada a responder ante situaciones extraordinarias.

La posible puerta de entrada al sistema

La hipótesis inicial apunta a un equipo informático utilizado por un ingeniero de DevOps, área vinculada al desarrollo, mantenimiento y funcionamiento de los servicios tecnológicos. Desde esa computadora, los atacantes habrían conseguido acceder a un contenedor de servicio y realizar transacciones no autorizadas.

Binance will cover all losses.



As a precaution, all deposits and withdrawals are temporarily suspended while our team conducts security checks, freezes funds, and works with law enforcement.



We are working around the clock and will share a full post-mortem once the… pic.twitter.com/3LxFFRiomJ — Binance (@binance) October 30, 2026

Binance indicó que no detectó evidencias de exposición de claves privadas y anticipó que difundirá un informe técnico más detallado cuando concluya la investigación y pueda verificar completamente lo ocurrido.

Retiros suspendidos y medidas de seguridad

Como parte de la respuesta al incidente, la plataforma informó que suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras completa las verificaciones de seguridad. También revocó la autorización de la dirección afectada y trabaja con especialistas en inteligencia blockchain y fuerzas del orden para rastrear los activos.

El objetivo es impedir nuevos movimientos de los fondos comprometidos y avanzar en su recuperación. La empresa aseguró que sus equipos trabajan de manera permanente para resolver el problema.

Además, adelantó que publicará una nueva Prueba de Reservas una vez finalizado el proceso de remediación. Ese mecanismo permite informar sobre los activos que respaldan los saldos de los usuarios.

Mientras continúa la investigación, Binance mantiene su compromiso de cubrir las pérdidas y sostiene que las cuentas de sus clientes no deberían verse afectadas por el episodio.