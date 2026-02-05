Tras semanas de negociaciones silenciosas, Argentina y Estados Unidos firmaron finalmente el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco, un pacto que busca profundizar la relación bilateral y abrir el mercado norteamericano a productos locales. La noticia fue confirmada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien publicó el documento oficial en su cuenta de X.
Argentina y Estados Unidos firmaron el Acuerdo Comercial Recíproco
El Gobierno oficializó el pacto con Washington. Se presume una base arancelaria del 10%, aunque el acero y aluminio mantendrán barreras altas. Incluye cláusulas contra el trabajo forzoso.