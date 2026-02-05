"
Argentina y Estados Unidos firmaron el Acuerdo Comercial Recíproco

El Gobierno oficializó el pacto con Washington. Se presume una base arancelaria del 10%, aunque el acero y aluminio mantendrán barreras altas. Incluye cláusulas contra el trabajo forzoso.

Tras semanas de negociaciones silenciosas, Argentina y Estados Unidos firmaron finalmente el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco, un pacto que busca profundizar la relación bilateral y abrir el mercado norteamericano a productos locales. La noticia fue confirmada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien publicó el documento oficial en su cuenta de X.

El entendimiento se apoya en la afinidad política entre Javier Milei y Donald Trump, quienes lograron destrabar las tensiones iniciales tras el anuncio estadounidense de suba generalizada de aranceles prevista para abril de 2025.

Los puntos clave del acuerdo:

  • Aranceles: Se presume que la base general será del 10%, con excepciones específicas diseñadas para fortalecer el aparato productivo argentino.
  • Acero y Aluminio: No hubo flexibilización en este punto. Trump considera estos insumos "estratégicos" para su geopolítica, por lo que los aranceles para su ingreso a EE.UU. se mantendrán en un 50%.
  • Factor China: El texto incluye un guiño a la postura de Washington frente a Beijing. En el apartado "Trabajo", Argentina se compromete a prohibir la importación de bienes producidos mediante "trabajo forzoso u obligatorio", una cláusula que apunta indirectamente a la matriz productiva china.

El camino a la firma

La negociación comenzó luego de que la USTR (Oficina del Representante Comercial de EE.UU.) incluyera a Argentina en un informe sobre barreras comerciales, criticando aranceles altos y restricciones aduaneras locales.

Sin embargo, el vínculo personal entre los mandatarios fue determinante. Durante un almuerzo en la Casa Blanca, Trump le había prometido a Milei que el acuerdo se concretaría. Aunque demoró más de lo previsto, el pacto cierra la incertidumbre generada por las políticas proteccionistas de la nueva administración republicana.

