Argentina y Estados Unidos firmaron el Acuerdo Comercial Recíproco

Aranceles: Se presume que la base general será del 10% , con excepciones específicas diseñadas para fortalecer el aparato productivo argentino.

Se presume que la base general será del , con excepciones específicas diseñadas para fortalecer el aparato productivo argentino. Acero y Aluminio: No hubo flexibilización en este punto. Trump considera estos insumos "estratégicos" para su geopolítica, por lo que los aranceles para su ingreso a EE.UU. se mantendrán en un 50% .

No hubo flexibilización en este punto. Trump considera estos insumos "estratégicos" para su geopolítica, por lo que los aranceles para su ingreso a EE.UU. se mantendrán en un . Factor China: El texto incluye un guiño a la postura de Washington frente a Beijing. En el apartado "Trabajo", Argentina se compromete a prohibir la importación de bienes producidos mediante "trabajo forzoso u obligatorio", una cláusula que apunta indirectamente a la matriz productiva china.

El camino a la firma

La negociación comenzó luego de que la USTR (Oficina del Representante Comercial de EE.UU.) incluyera a Argentina en un informe sobre barreras comerciales, criticando aranceles altos y restricciones aduaneras locales.

Sin embargo, el vínculo personal entre los mandatarios fue determinante. Durante un almuerzo en la Casa Blanca, Trump le había prometido a Milei que el acuerdo se concretaría. Aunque demoró más de lo previsto, el pacto cierra la incertidumbre generada por las políticas proteccionistas de la nueva administración republicana.