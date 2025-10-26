Amplio triunfo de LLA en Santa Fe sobre Fuerza Patria y Provincias Unidas detrás

Con estos resultados, de las nueve bancas que pone en juego Santa Fe, cuatro irían para La Libertad Avanza, tres para Fuerza Patria y dos para Provincias Unidas.

La participación electoral en los comicios legislativos de este domingo fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.