Con más del 92% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtiene el 40% de los votos, seguido por Fuerza Patria con 28% y, más atrás, la propia lista de Provincias Unidas, relegada en torno al 18%. De 19 departamentos, en 16 se impuso LLA (incluido Rosario), en dos Fuerza Patria y en uno Provincias Unidas.
Amplio triunfo de LLA en Santa Fe sobre Fuerza Patria y Provincias Unidas detrás
La lista del partido de Milei se impuso a la de Fuerza Patria por más de 12 puntos, dejando a la de Provincias Unidas rezagada y rompiendo el escenario de tercios a nivel provincial.