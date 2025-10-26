"
Amplio triunfo de LLA en Santa Fe sobre Fuerza Patria y Provincias Unidas detrás

La lista del partido de Milei se impuso a la de Fuerza Patria por más de 12 puntos, dejando a la de Provincias Unidas rezagada y rompiendo el escenario de tercios a nivel provincial.

Con más del 92% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtiene el 40% de los votos, seguido por Fuerza Patria con 28% y, más atrás, la propia lista de Provincias Unidas, relegada en torno al 18%. De 19 departamentos, en 16 se impuso LLA (incluido Rosario), en dos Fuerza Patria y en uno Provincias Unidas.

Con estos resultados, de las nueve bancas que pone en juego Santa Fe, cuatro irían para La Libertad Avanza, tres para Fuerza Patria y dos para Provincias Unidas.

La participación electoral en los comicios legislativos de este domingo fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

