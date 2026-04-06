Advertencia de Trump a Irán: "El país podría ser arrasado en una sola noche"

Según sus dichos, las fuerzas armadas desplegaron 21 aeronaves militares inmediatamente después de que el caza F-15E fuera derribado. Durante la primera fase de búsqueda y rescate tras el derribo del avión, el piloto fue localizado y rescatado por un helicóptero HH-60W Jolly Green II.

Según declaró, en la operación para rescatar al oficial de sistemas de armas participaron 155 aeronaves, entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento de combustible y 13 aviones de rescate.

La amenaza a los medios

En la misma conferencia, el Presidente norteamericano afirmó que alguien filtró información sobre el rescate del primer militar del avión de combate F-15E, antes de que el segundo fuera puesto a salvo, y añadió: "Estamos buscando con mucho empeño a quien filtró la información".

"De repente, se dan cuenta de que hay alguien ahí fuera", dijo refiriéndose a los iraníes. "Ven llegar todos esos aviones. La operación se complicó mucho más porque un informante reveló que tenemos uno, que hemos rescatado a otro, pero que hay otro ahí fuera al que estamos intentando capturar", dijo Trump.

"Creemos que podremos averiguarlo", dijo sobre la identidad del filtrador. "Vamos a ir a la empresa de medios que lo publicó y le vamos a decir: ‘Seguridad nacional, entréguenlo o irán a la cárcel'", concluyó.