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Advertencia de Trump a Irán: "El país podría ser arrasado en una sola noche"

"Podría ser mañana mismo", aseguró el mandatario republicano, quien anticipó que EEUU podría atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras, si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

"Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", aseguró el presidente estadounidense Donald Trump con respecto a Irán, en una conferencia de prensa reportada por la cadena CNN.

El mandatario republicano advirtió repetidamente que Estados Unidos podría atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras, si Teherán no llega a un acuerdo o no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo. En ese sentido, durante el fin de semana había declarado que el régimen islámico tenía hasta el martes a las 20, hora de Miami, para llegar a un acuerdo.

Por otra parte, Trump calificó la misión de rescate del aviador del F-15E derribado por Irán como "una de las búsquedas en combate más grandes, complejas y angustiosas jamás intentadas por las fuerzas armadas". El jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, Majid Jademi, fue abatido recientemente en el marco del conflicto bélico.

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Según sus dichos, las fuerzas armadas desplegaron 21 aeronaves militares inmediatamente después de que el caza F-15E fuera derribado. Durante la primera fase de búsqueda y rescate tras el derribo del avión, el piloto fue localizado y rescatado por un helicóptero HH-60W Jolly Green II.

Según declaró, en la operación para rescatar al oficial de sistemas de armas participaron 155 aeronaves, entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento de combustible y 13 aviones de rescate.

La amenaza a los medios

En la misma conferencia, el Presidente norteamericano afirmó que alguien filtró información sobre el rescate del primer militar del avión de combate F-15E, antes de que el segundo fuera puesto a salvo, y añadió: "Estamos buscando con mucho empeño a quien filtró la información".

"De repente, se dan cuenta de que hay alguien ahí fuera", dijo refiriéndose a los iraníes. "Ven llegar todos esos aviones. La operación se complicó mucho más porque un informante reveló que tenemos uno, que hemos rescatado a otro, pero que hay otro ahí fuera al que estamos intentando capturar", dijo Trump.

"Creemos que podremos averiguarlo", dijo sobre la identidad del filtrador. "Vamos a ir a la empresa de medios que lo publicó y le vamos a decir: ‘Seguridad nacional, entréguenlo o irán a la cárcel'", concluyó.

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