Adorni sobre el Consejo de Mayo: "De diez puntos propuestos se trataron ocho"

Con respecto al primer punto del pacto, la inviolabilidad de la propiedad privada, el jefe de Gabinete expresó que en la Ley de Expropiaciones se va disponer de una indemnización al valor del mercado previo al anuncio que a estar actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En relación a los desalojos "se dispondrá la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación".

LOS DIEZ PUNTOS CLAVE DEL NUEVO PACTO DE MAYO: LA REFORMA LABORAL AVANZA HACIA EL CONGRESO

Sobre el equilibro fiscal "innegociable", segundo ítem del acuerdo, señaló que se propondrá la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la cual pretende prohibir el déficit del presupuesto nacional, establecer un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transformar en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Central para financiar al Gobierno.

En relación a la reducción del gasto público manifestó que una de las sugerencias que le realiza el Consejo de Mayo al Presidente es considerar que aquellas provincias que no adhieran o no cumplan con las metas fiscales queden excluidas de recibir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

"En cuanto a la reforma educativa, la idea es otorgar mayor autonomía a las provincias y, dentro de ellas, a cada institución. El Estado fija contenidos mínimos comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudios y los padres van a recuperar un rol activo sobre el proyecto educativo de sus hijos", agregó sobre otro de los puntos.

A su vez, por los proyectos impositivos señaló que se agregaron modificaciones de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario (Inocencia fiscal), que incluye "baja de cargas laborales por dos años" y la "promoción del empleo registrado", y la creación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral.

Sobre el punto de recursos naturales, el portavoz resaltó que se envió a extraordinarias la modificación de la ley de Glaciares, que habrá una actualización en la Ley de Bosques y una modificación de la Ley de Acuicultura,