"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Consejo de Mayo

Adorni sobre el Consejo de Mayo: "De diez puntos propuestos se trataron ocho"

El jefe de gabinete resumió las conclusiones del documento y detalló las iniciativas que se enviarán al Congreso, incluida la reforma laboral. Quedaron afuera la coparticipación federal y los cambios al régimen previsional.

El Consejo de Mayo se reunió este martes por última vez y luego Manuel Adorni trazó un resumen de las conclusiones finales que derivarán en proyectos a tratarse en el Congreso nacional, incluida la reforma laboral. El jefe de Gabinete destacó que "de los 10 puntos propuestos" en el Pacto firmado el 9 de julio de 2024 "se trataron 8".

En ese sentido, aclaró que quedaron afuera la coparticipación federal, ya que "requiere la presencia de todos los gobernadores" y el documento contó con la firma de 18, y la reforma previsional porque precisa "previamente modificaciones en el esquema laboral".

Asimismo, Adorni anunció que Poder Ejecutivo enviará las iniciativas al Congreso para las sesiones extraordinarias, mientras que otras serán giradas "durante el período legislativo 2026". En este caso destacó la iniciativa sobre la "modernización laboral". Según el vocero, sus puntos más importantes se basarán en la "ultra actividad", la inclusión de legislación para los "trabajadores de plataformas" y la derogación de "normas obsoletas", como la ley de teletrabajo sancionada durante la pandemia.

Te puede interesar...

Con respecto al primer punto del pacto, la inviolabilidad de la propiedad privada, el jefe de Gabinete expresó que en la Ley de Expropiaciones se va disponer de una indemnización al valor del mercado previo al anuncio que a estar actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En relación a los desalojos "se dispondrá la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación".

Embed - LOS DIEZ PUNTOS CLAVE DEL NUEVO PACTO DE MAYO: LA REFORMA LABORAL AVANZA HACIA EL CONGRESO

Sobre el equilibro fiscal "innegociable", segundo ítem del acuerdo, señaló que se propondrá la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la cual pretende prohibir el déficit del presupuesto nacional, establecer un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transformar en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Central para financiar al Gobierno.

En relación a la reducción del gasto público manifestó que una de las sugerencias que le realiza el Consejo de Mayo al Presidente es considerar que aquellas provincias que no adhieran o no cumplan con las metas fiscales queden excluidas de recibir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

"En cuanto a la reforma educativa, la idea es otorgar mayor autonomía a las provincias y, dentro de ellas, a cada institución. El Estado fija contenidos mínimos comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudios y los padres van a recuperar un rol activo sobre el proyecto educativo de sus hijos", agregó sobre otro de los puntos.

A su vez, por los proyectos impositivos señaló que se agregaron modificaciones de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario (Inocencia fiscal), que incluye "baja de cargas laborales por dos años" y la "promoción del empleo registrado", y la creación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral.

Sobre el punto de recursos naturales, el portavoz resaltó que se envió a extraordinarias la modificación de la ley de Glaciares, que habrá una actualización en la Ley de Bosques y una modificación de la Ley de Acuicultura,

Temas