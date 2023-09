Gianola reapareció y habló de sus denuncias por abuso sexual

Al ser consultado por las causas de Fernanda Meneses (quien lo denunció a mediados de 2019 en un juicio que falló a favor de Gianola) y Viviana Aguirre (el juicio oral a Gianola comenzará en febrero del año que viene), señaló: "Se cerraron todas las causas, queda solo una. Vamos a esperar a que se defina y va a estar todo bien. Una de las denuncias tenía doble falta de mérito con una persona (Meneses) que no pudo presentar una sola prueba. Estoy tranquilo, es cuestión de que llegue el momento".

"A esta altura del tiempo, 5 años, estoy muy tranquilo. La gente me brinda su cariño, yo voy al teatro, a comer afuera, no me ha pasado nada. Todo es bueno, cariño, apoyo y respeto. Cuando pase todo esto ya veremos cómo se sigue", agregó.

Por último, Gianola comentó: "Cuando termine todo, a lo mejor vamos a empezar a aclarar las situaciones. Cuando pueda hablar de las denunciantes... porque ahora no se puede y es mejor ser un caballero y respetar. Es una decisión mía".