Esteban Lamothe destrozó a Guillermo Francella por apoyar a Javier Milei

El protagonista de El estudiante fue muy explícito contra Francella. “A Francella lo respeto como actor. Es una eminencia, una entidad, la argentinidad, es popular. No solamente debe tener un montón de plata en su cuenta bancaria, sino que además tiene el amor de toda la gente, que eso vale mucho más que toda la plata que tiene”, comentó en el inicio de su charla.

Lamothe no dudó en cuestionar las palabras de Francella que pidió “esperar” para que las medidas del presidente Javier Milei tengan efecto. “Creo que es muy fácil desde tu departamento, no sé dónde vive Guillermo, pero supongo que debe tener un hermoso departamento. Desde ahí es muy fácil decir ‘esperemos’. Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar, ¿entendés? Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata para pagar, yo lo veo eso”, remarcó.