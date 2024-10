Yuyito González estuvo en el Cantando y habló de Milei

Como si eso fuera poco, Yuyito también retrucó con que el motivo fue la mudanza de Brenda de la casa y deslizó: “El noviazgo me ayudó a no tener a Brenda. Yo vivo en mi casa, mi departamento, y voy mucho a la casa de mi novio”.

En cuanto a la intimidad, se supo que la primera dama llama a Javier como “cielo” o “amor”, pero antes de seguir hablando, sentenció: “No puedo contar muchas intimidades porque son secretos de estado”.

“Estar enamorada te cambia la vida, más a mí que hacia muchos años que no me enamoraba. No había conocido a nadie que impactara como para generar una relación", reveló.

Finalmente, ante esto, Brenda acotó: “Es la primera persona que presenta formalmente en el hogar”. “Yo mientras mi mamá esté enamorada, la apoyo totalmente. Es un placer verla bien”, agregó su hijo Stefano, también presente en el estudio.