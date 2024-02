Yanina Latorre cruzó a Daniel Osvaldo, lo tildó de inútil

Daniel Osvaldo, ante la publicación de Yanina, lanzó un picante comentario al respecto: “¿Y ahora cómo se llama ella? Se quedó sin apellido. #TodoVuelve”, escribió sobre una foto de la pareja.

La panelista de LAM (América TV), fiel a su estilo, le respondió con todo al exfutbolista en su programa radial. “Atendeme, pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncias de violencia de género, no mantenés a tus hijos, ¿y vos me decís a mí que me quedo sin apellido? No tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre. ¡Sos un inútil sin solución!”, disparó.