Wanda Nara se negó a dar notas y explicó los motivos

Así, terminado el evento, la mayor de las Nara recurrió a sus Instagram Stories para justificar su silencio a través de un curioso descargo, responsabilizando a la prensa por los comentarios que se hacen sobre sus dichos y hechos en los programas de espectáculos.

“Lamento no dar notas. Amo saludar a todo el mundo que se me acerca, hago fotos con todos. Y con respecto a los noteros, valoro el trabajo por eso siempre di notas, SIEMPRE. La falta de respeto cuando vuelven al piso es algo que ya no quiero alimentar ni tolerar”, argumentó claramente molesta.

Al tiempo que concluyó tajante: “La falta de respeto es Violencia. Nuevamente perdón a los noteros y camarógrafos que hacen su trabajo con respeto y en horas muchas veces sacrificadas”.