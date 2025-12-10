"
Wanda Nara cumplió años y sus hijos le dedicaron tiernos mensajes

Este 10 de diciembre Wanda Nara está cumpliendo 39 años y, como de costumbre, la mediática comenzó su día compartiendo con sus más de 17,5 millones de seguidores de Instagram de su cuenta principal los regalos más importantes que recibió en los primeros minutos del día.

Después de un año atravesado por su escandalosa separación de Mauro Icardi, tanto en el plano judicial como mediático, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) actualmente está enfocada en el amor de sus cinco hijos.

Lo cierto es que esta nueva vuelta al sol llega en un complejo momento para la mayor de las Nara, quien fue nuevamente denunciada por su segundo exmarido por haber llevado a sus dos hijas -Francesca e Isabella- al picante show de Martín Cirio. No obstante, Wanda optó por dejar de lado los problemas al menos por un rato para celebrar su último cumpleaños de la década de los treinta rodeada de afecto.

Así, en los primeros minutos del día la rubia mostró en sus Instagram Stories las sorpresas que sus hijas mujeres -fruto de su relación con Mauro Icardi- le prepararon para este día tan especial. Con una pequeña torta casera y dos cartas a mano, las nenas emocionaron por completo a su mamá.

Con la frase "exploto de amor", Wanda Nara fotografió las cartas que las nenas escribieron especialmente para ella, con dibujos de corazones, globos y guirnaldas las chicas le recordaron cuánto la aman. Y ella hizo saber que el amor de sus hijos vale mucho más que las cientos de carteras millonarias que tiene en su guardarropa.

Claro que los varones tampoco se quedaron atrás, y ya más grandes ellos, optaron por saludarla a través de tres historias virtuales por separado. Mientras que Benedicto optó por publicar una postal de él en brazos de su mamá, le dedicó un "Feliz cumple te amo"; Constantino compartió una selfie suya de pequeño junto a Nara, a la que le escribió "Feliz cumpleaños a la mejor", al tiempo que por el lado Valentino, fue su novia Carola Sánchez Aloe la encargada de subir un postal junto al adolescente y su famosa madre bajo el saludo "Feliz cumple Wan, te adoro".

Obviamente, Wanda Nara reposteó orgullosa y feliz las publicaciones de sus chicos en un claro gesto de dejar en claro cuáles son sus prioridades en este momento de su vida.

