Wanda Nara cumplió años y sus hijos le dedicaron tiernos mensajes

Así, en los primeros minutos del día la rubia mostró en sus Instagram Stories las sorpresas que sus hijas mujeres -fruto de su relación con Mauro Icardi- le prepararon para este día tan especial. Con una pequeña torta casera y dos cartas a mano, las nenas emocionaron por completo a su mamá.

Con la frase "exploto de amor", Wanda Nara fotografió las cartas que las nenas escribieron especialmente para ella, con dibujos de corazones, globos y guirnaldas las chicas le recordaron cuánto la aman. Y ella hizo saber que el amor de sus hijos vale mucho más que las cientos de carteras millonarias que tiene en su guardarropa.

Claro que los varones tampoco se quedaron atrás, y ya más grandes ellos, optaron por saludarla a través de tres historias virtuales por separado. Mientras que Benedicto optó por publicar una postal de él en brazos de su mamá, le dedicó un "Feliz cumple te amo"; Constantino compartió una selfie suya de pequeño junto a Nara, a la que le escribió "Feliz cumpleaños a la mejor", al tiempo que por el lado Valentino, fue su novia Carola Sánchez Aloe la encargada de subir un postal junto al adolescente y su famosa madre bajo el saludo "Feliz cumple Wan, te adoro".

Obviamente, Wanda Nara reposteó orgullosa y feliz las publicaciones de sus chicos en un claro gesto de dejar en claro cuáles son sus prioridades en este momento de su vida.