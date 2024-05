Virginia y Furia se pelearon y la relación se puso tensa

Todo comenzó cuando la tatuada entró al dormitorio y le dijo a Delfina, la hija de Virginia, que “no le sonría si no tiene ganas de sonreírle”. “Te lo digo de onda porque es una cag…, yo no me enojo ni nada”, siguió Furia, a lo que Delfi le respondió que “ella le sonríe a todo el mundo”.

Virginia, que estaba al lado, le preguntó a su hija qué fue lo que le dijo. “Yo me reí porque me gusta la música”, explicó Delfina. Y le contestó a la rapada: “Yo sonrío siempre, Juli. Si vos no querés sonreírle a la gente, no le sonrías”.