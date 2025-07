Vicuña rompió el silencio: "Ojalá podamos desactivar esto"

“Yo tengo que seguir con mi vida, con mi laburo, trabajar, seguir con mis obligaciones como papá. Ojalá que lo entiendan y que paremos esto”, continuó el actor afectado por toda la situación.

Y sobre las duras palabras de la China Suárez contra él, Vicuña explicó: “No me puedo hacer cargo, la verdad que es muy triste. Es lo único que te puedo decir, muy triste”.

Al ser consultado por la defensa de Carolina Pampita Ardohain sobre su rol como papá, el actor comentó: “No hay mucha vuelta, es cosa de tiempo. Cuando estás en esta situación a veces uno se pone todo muy raro, es muy difícil”.

“Es difícil hasta hablarlo, es una situación que no quiero. Es evidente qué es lo que duele, pero yo creo que hay una cosa de tiempo y las cosas se van a acomodar, de verdad”, cerró Benjamín Vicuña.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló Suárez en uno de los pasajes de su terrible posteo contra Vicuña.

Y añadía: "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".