Una tía de Charlotte Caniggia habló sobre el vínculo de los Caniggias -Nannis

“Con la mamá no estoy hablando, no me quise meter en el tema del divorcio y no tomé partido por nadie. Es difícil, muy difícil. Recién le decía a otro chico, hay un maestro espiritual que dice 'la única pena que me queda es que la gente pueda ser feliz y no lo es'. Hay gente, por no nombrar, que tiene todo para ser feliz y no puede", expresó.

Luego le consultaron puntualmente por la pelea de Mariana y Alex a raíz del desalojo del departamento y ella aseguró: “Mariana no está, nada le viene bien, se pelea con todo el mundo. Teniendo estos tan divinos que tiene. Yo no sé".

"¿Puede ser que la hija de Alex una a la familia?", preguntó en ese sentido Sposato aunque la respuesta no fue muy positiva. "Ojalá que si, ahora que tienen una nieta. Pero por ahora no, capaz cuando empiece a caminar y la vean…”