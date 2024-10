Una participante de un reality aseguró haber salido con Maradona

"¡Y como no voy a ir! Me senté, empecé a tomar champagne y de repente me caen 300 rosas y me dice estas son para vos. Y bueno ahí empezó como una relación", recordó la rubia.

"Amistad no, me iba enterando al mes de algo más...", comentó entre risas su pareja Gastón. Y Solange contó de aquella primer noche con el ex futbolista: "Cuando salgo estaban todos los periodistas y me dicen: ¿sos la nueva novia? Y yo diciendo no, no".

Sobre el final contó por qué la relación con Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, se cortó al poco tiempo: "Habrán sido tres o cuatro meses y no le podía seguir el ritmo porque era mucho de salir y yo tenía que ir a trabajar", reconoció Solange.