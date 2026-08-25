Definición picante en un versus ardiente entre Tamara Paganini y Sol Abraham

Tamara Paganini pasó 112 días en la casa de Gran Hermano en su histórica primera edición de Argentina durante el año 2001. En esta ocasión buscaba llegar a la final y apagar la luz. Sin embago, Sol, otra ex GH, que suena fuerte para la final, logró imponerse.

¿Con qué porcentaje quedó eliminada Tamara Paganini de Gran Hermano?

En el cierre de la gala, Santiago del Moro comunicó la decisión del público: Tamara Paganini fue eliminada al recibir el 51.1% de los votos.

Sol Abraham, en tanto, obtuvo el 48.9%. La influencer se consolida como favorita para la final del reality, que está cada vez más cerca.

¿Quién fue la primera jugadora en bajar de la placa en Gran Hermano?

La primera en abandonar la placa de las seis nominadas fue Luana Fernández, quien apenas cosechó un 0,1% de votos negativos. A pesar de haber transitado semanas difíciles al chocar con Solange y con su propia visita, Danelik, se ganó un lugar en el top 7.

La segunda en salvarse gracias al respaldo del público fue Mariela Prieto. Por su parte, Pincoya resultó la tercera con menos votos en contra, alcanzando un magro 0,7% que le alcanzó para colarse entre las finalistas. La chilena celebró junto a su visita, Brian Sarmiento, a quien le agradeció de manera especial el sostén del público.

Así, quedaron pendiendo de un hilo tres competidoras que marcaron esta edición: Tamara, Yipio y Solange. La uruguaya logró salir de la placa tras recibir solo un 1,3% de votos negativos por parte de la audiencia.