La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo marcada por un momento de máxima tensión. Luego de perder el mano a mano frente a Solange Abraham, Campanita quedó eliminada del reality, pero lo que parecía una despedida habitual terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo dentro de la casa.
Una jugadora de Gran Hermano se negó a aceptar que fue expulsada de la casa
Luego de perder el mano a mano frente a Solange Abraham, Campanita quedó eliminada del reality, pero lo que parecía una despedida habitual terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo dentro de la casa.