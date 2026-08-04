Una jugadora de Gran Hermano se negó a aceptar que fue expulsada de la casa

Frente a esa situación, intervino el Big, que intentó recuperar el control del juego. "Por favor, necesito silencio", pidió en varias oportunidades. Luego fue contundente: "Aquí tenemos un reglamento, y ese reglamento, Campanita, se debe que cumplir".

Lejos de cambiar de postura, la participante volvió a desafiar la decisión. "No me voy a ir, Big. Siempre quise hacer esto", respondió. Ante la negativa, el dueño de la casa inició una cuenta regresiva y advirtió que, si Campanita no abandonaba inmediatamente el reality, el resto de los jugadores recibiría una sanción.

Por último, y luego de varios minutos de incertidumbre, la participante aceptó abandonar la casa. Entre lágrimas, se despidió de sus compañeros con un emotivo mensaje. "Los amo a todos, mucha fuerza con todo y a seguir luchando. Y recuerden que mi brillo es verdadero, el del resto es sudor", expresó antes de cruzar la puerta y ponerle punto final a su paso por el reality.