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Una jugadora de Gran Hermano se negó a aceptar que fue expulsada de la casa

Luego de perder el mano a mano frente a Solange Abraham, Campanita quedó eliminada del reality, pero lo que parecía una despedida habitual terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo dentro de la casa.

La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo marcada por un momento de máxima tensión. Luego de perder el mano a mano frente a Solange Abraham, Campanita quedó eliminada del reality, pero lo que parecía una despedida habitual terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo dentro de la casa.

Apenas Santiago del Moro anunció el resultado, la participante no pudo ocultar su decepción. En cuestión de segundos, gran parte de sus compañeros reaccionó con furia contra Solange: hubo gritos, insultos, cacerolazos y un fuerte clima de enojo. Mientras casi todos coreaban el nombre de Campanita, algunos la abrazaban para contenerla. Del otro lado, Sol recibía durísimas acusaciones. "¡Mala mina!", le gritaban, mientras Yipio sumaba: "¡Mirala a la violenta, careta!".

Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando Campanita se negó a aceptar la decisión del público y dejó en claro que no pensaba abandonar la casa. "No me voy a ir", repetía una y otra vez. "Quiero ver qué pasa", insistía, mientras el resto de los participantes observaba con sorpresa la escena.

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Frente a esa situación, intervino el Big, que intentó recuperar el control del juego. "Por favor, necesito silencio", pidió en varias oportunidades. Luego fue contundente: "Aquí tenemos un reglamento, y ese reglamento, Campanita, se debe que cumplir".

Lejos de cambiar de postura, la participante volvió a desafiar la decisión. "No me voy a ir, Big. Siempre quise hacer esto", respondió. Ante la negativa, el dueño de la casa inició una cuenta regresiva y advirtió que, si Campanita no abandonaba inmediatamente el reality, el resto de los jugadores recibiría una sanción.

Por último, y luego de varios minutos de incertidumbre, la participante aceptó abandonar la casa. Entre lágrimas, se despidió de sus compañeros con un emotivo mensaje. "Los amo a todos, mucha fuerza con todo y a seguir luchando. Y recuerden que mi brillo es verdadero, el del resto es sudor", expresó antes de cruzar la puerta y ponerle punto final a su paso por el reality.

FUENTE: PrimiciaYa

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