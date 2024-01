Un jugador de la Selección Argentina le escribió a Sofía Jujuy Jiménez

“Me importa que trabaje, eso seguro, porque no estoy para mantener a nadie más”, indicó la morocha sobre los aspectos de un hombre que tiene en cuenta para conocerlo más.

Y amplió: “No me fijo en el rubro, pero sí me pasa que para estar con alguien necesito que esa persona me genere algo, que me pase algo. No importa qué hace, pero sí que trabaje".